LA COHÉRENCE !

Les sénégalais sont attendus pour aller au bout de leur logique en donnant un second mandat dès le premier tour au président de la République qu'ils ont élu en 2012.

La liste Benno bok yakaar qui porte les ambitions de tout le peuple sénégalais fera face durant la campagne à des opposants vendeurs d’illusions, malhonnêtes et aigris. La floraison des listes est un indicateur de la vitalité démocratique sénégalaise.

L’opposition Manko qui a fini en Tassaro, créant un monstre à plusieurs têtes avec des gens imbus que par leurs intérêts crypto personnels au détriment de l'intérêt commun des sénégalais. Ces mégalomanes ont déclaré leur candidature juste pour amuser la galerie, se faire connaitre afin de négocier au plus offrant car se heurtant au parrainage.

Malgré toutes les bonnes mesures que le président a prises depuis 2012 pour soulager le vécu de nos compatriotes, il y a cette opposition faiblarde sans programmes, ni vision qui nous saoule avec des calomnies et des contre vérités fumantes. Il reste que les sénégalais ne doivent pas se tromper dans leurs options. Dans les projections les plus pessimistes, certains ndakaroulogues en sénégalogie annoncent un second tour. Impensable !

Macky SALL doit avoir les moyens de gouverner afin de réaliser son ambition de faire du Sénégal un pays Emergent.

Cependant avec ces listes qui seront en compétition pour briguer les suffrages des sénégalais. Qui doit mériter leurs suffrages? Macky SALL a tendu la main aux sénégalais en leur demandant solennellement un second mandat.

Une demande légitime avec les nombreuses réalisations depuis 2012 qui ont impacté positivement dans le vécu des populations les plus reculées.

Prolongeant notre vision commune en effet, nous sénégalaises et sénégalais, d’ici et de la diaspora, toutes couches confondues, qui avions porté Macky SALL au pouvoir en 2012, sommes déterminés à remporter la présidentielle, haut la main pour servir le peuple sénégalais.

Il nous faire maintenant la jonction des forces. Nous sommes arrivés à la conclusion que seules les forces unies arriveraient à réaliser cet idéal-là.

Nous en appelons à l'esprit républicain de tous les responsables et militants. Nous savons qu’à certains moments de l’histoire, il faut rassembler les énergies autour d’un même progrès, d’une même ambition, des mêmes valeurs. Il n’y a pas non plus d’hommes ou de femmes providentielles, nous n’y croyons pas.

Il n’y a que l’énergie du peuple et le courage de celles et ceux qui se jettent dans l’action. Nous sommes dans le Temps de l’Action !!!

LASS BADIANE

PRÉSIDENT MOUVEMENT DIEUM KANAM

SECRÉTAIRE ÉLU BBY COMMUNE DE GRAND YOFF