LA CMU À NDINDY / Projet d’enrôlement de 9.000 lutteurs béni par Serigne Abdou Karim Mbacké

Entre autres anciens lutteurs aperçus dans les beaux jardins de Serigne Abdou Karim Mbacké, Moustapha Guèye et son frère Mbaye Guèye... Ils étaient venus représenter ''l'Association pour la formation et l'insertion des lutteurs'' lors de la visite à Ndindy de l'Agence de la Cmu de Diourbel et de Dakar. La délégation présentait le projet ''Un lutteur, un emploi et une couverture sanitaire'', au chef religieux pour bénédiction.



Bénédiction qu'ils obtiendront, si l'on se fie aux déclarations de Monsieur Seck Ndiaye, chef d'agence de la Cmu de Diourbel. Interpellé sur l'utilité d'une telle initiative, le mutualiste évoquera les énormes difficultés généralement rencontrées par les professionnels des arènes lorsqu'ils sont blessés ou malades. Il précisera qu'ils sont 9.000 à être ciblés et que leur taux de remise sera de 80%...