L1 : Fallou Diagne dans l'équipe-type de la 34e journée

À Metz, le défenseur des Lions fait partie des joueurs cadres. Car, il enchaine les excellentes prestations. Outre sa performance remarquée face à Caen (1-1) samedi, il s'affirme comme le patron de la défense messine, selon plusieurs observateurs. Normal que le joueur sénégalais soit dans le onze type de la 34e journée du championnat français, qui conserve tout son suspens en bas de tableau. Au-delà des performances collectives et du classement, plusieurs joueurs se sont mis en évidence. La rédaction de MadeinFOOT a distribué ses bons points et dévoilé les performances individuelles. La défense messine n’a plié que sur un geste acrobatique inattendu de Deminguet, mais était jusque-là irréprochable face à Caen (1-1), emmenée par un Fallou Diagne solide. Vainqueur de 8 duels sur 11, il a récupéré 27 ballons (record du match) et a même marqué un but de la tête… mais hors-jeu...