L’union citoyenne « Bunt-Bi » à la conquête de la ville : Aux Dakarois, Soham El Wardini dresse son bilan et promet un coup fatal à ses adversaires

C'est dans une totale communion que le maire sortant de la ville de Dakar s'est montré avec les populations de Grand-Dakar sorties massivement l'accueillir pour écouter son bilan et la continuité qu'elle veut mener pour Dakar. Avec les responsables politiques de l'Union citoyenne 'Bunt Bi', notamment Théodore Chérif Monteil, Soham El Wardini a rendu visite à un des conseillers municipaux de la ville de Dakar, Badara Gadiaga en l'occurrence.



Une visite durant laquelle le maire a éprouvé une confiance quant à la victoire de l'Union Citoyenne Bunt Bi. " Avec ce que j'ai vu aujourd'hui, je suis rassurée. Il est clair également que les autres candidats à la ville de Dakar peuvent jeter les armes et se résigner, car au soir du 23 janvier 2022, je vais être reconduite à la tête de la ville de Dakar", estime la tête de liste de l'Union pour la conquête de la ville. Une ville dans laquelle Soham El Wardini considère avoir mené d'intenses activités tant dans le domaine social, culturel, qu'économique.



Pour ce qui est de son programme proposé aux Dakarois, Soham El Wardini rappelle quelques points comme le cadre de vie et l'environnement, la rénovation des écoles, l'éducation, la mise en place de terrains multifonctionnels dans le domaine du sport et aussi le relèvement du plateau médical...