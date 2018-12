L’opposition marche pour une "élection transparente" cet après-midi

Les partis de l’opposition regroupés au sein du Front de résistance nationale (FRN) organisent ce vendredi, dans l’après-midi, une marche pour exiger la tenue d’une élection ‘’juste transparente et démocratique’’, le 24 février prochain.



Cette marche autorisée par le Préfet de Dakar va débuter à partir de 15 h au rond-point Casino, sur l’avenue Bourguiba, pour s’achever aux abords du siège de la RTS, Radiodiffusion télévision du Sénégal (publique).



La manifestation se tient au lendemain de la fin des dépôts des dossiers de candidature à la présidentielle de février au Conseil constitutionnel qui a déjà commencé le travail de vérification des candidatures.



Dans un courrier, des candidats membres du Front de résistance nationale, attirent l’attention du Conseil sur leur ‘’’méconnaissance de la procédure de vérification’’ des dossiers de candidatures et sur le fait qu’ils ne disposent pas du fichier électoral devant servir de base à ladite vérification.



’’Nous attirons votre attention d’une part, sur notre méconnaissance de la procédure de vérification retenue par votre institution et, d’autre part, sur le fait qu’aucun des candidats de l’opposition ne dispose du fichier électoral devant servir de base à ladite vérification’’, écrivent-ils dans ce courrier.



’’Il va de soi que dans ces conditions, les résultats des vérifications effectuées ne sauraient nous engager’’, ajoutent ces candidats à la candidature qui rappellent au Conseil constitutionnel sa mission ’’qui suppose une stricte impartialité’’.