L'ombre de Balla Gaye 2 plane sur le procès de Cheikh Béthio et Cie

Quand le spectre des deux lutteurs ressurgit dans les débats d’audience, c'est que tout le monde veut sortir blanchi du procès. De quoi réveiller les souvenirs d’un combat royal pour justifier une absence sur les lieux du crime.



La polémique sur la présence ou non du guide religieux au moment des faits est soudainement venue donner un autre relief à cette affaire. Selon Déthié Pène, épouse de Cheikh Béthio, il n'y a rien non plus qui donne à penser que son mari était présent sur les lieux du crime, à quelque titre que ce soit, le 22 avril 2012. «Cheikh Béthio n'était pas présent sur les lieux. En début de soirée, on s'est retrouvé devant la télé pour suivre le combat Balla Gaye 2/Yékini », a-t-elle témoigné.



Des accusés, que des témoins ont vus sur les lieux du crime, ont aussi clamé leur innocence, disant avoir passé la soirée devant la télé pour regarder le combat royal, remporté par BG2.



Le procès pour meurtre lèvera le couvercle sur un crime qui serait la conséquence de rivalités entre une bande de Thiantacounes, à laquelle appartenaient les victimes, et une autre, celle des « commandos » de Béthio Thioune. D'après les enquêtes, Bara Sow n'était pas ciblé personnellement.