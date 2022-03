L'oligarque russe Abramovitch présent aux pourparlers de paix à Istanbul

Images de l'oligarque russe Roman Abramovich écoutant le discours d'ouverture prononcé par le président turc Recep Tayyip Erdogan avant les pourparlers en face à face entre la Russie et l'Ukraine au palais de Dolmabahce à Istanbul. Le miliardaire russe, propriétaire du club de football anglais Chelsea, qui tente de jouer les médiateurs entre Moscou et Kiev pour faire cesser la guerre en Ukraine, a souffert de symptômes qui font penser à un possible empoisonnement.