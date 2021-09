L’investiture de Souleymane Ndoye par un BBY Ouest fictif : une escroquerie intellectuelle et politique.

L'APR de la commune de Rufisque Ouest s'est réunie urgemment ce mardi 07 Septembre 2021 sous la présidence de Matar Ndoye chargé de mission à la présidence et responsable départemental du parti. Les responsables se sont prononcés sur ce qu'ils appellent une escroquerie intellectuelle et politique orchestrée par Souleymane Ndoye qui a perdu ses repères et ne contrôle plus le parti à Rufisque Ouest.



Sa réunion, montée de toutes pièces au nom de BBY de Rufisque Ouest pour déclarer sa candidature, n'engage nullement les entités composantes de la coalition que sont l'APR, Macky 2012, BSS, Benno ak Tanor et bien d’autres partis qui ne vont pas tarder à communiquer des démentis.



Lors de cette réunion, les responsables de l’APR de Rufisque Ouest ont tenu à rappeler que BBY n'est pas une coalition fantôme composée d’un ramassis de mouvements à l’existence juridique incertaine mais plutôt une grande coalition de coalitions de partis politiques représentés par des personnalités connues dans la commune.



Au surplus, ces responsables, très remontés contre le député Souleymane Ndoye qui a trahi lâchement tous ses anciens compagnons, ne comptent pas se laisser se faire. Les responsables présents à cette rencontre ont tous déchiré cette investiture artificielle par un BBY fictif représenté par des gens inconnus au bataillon.



Les responsables de l’APR condamnent cette escroquerie intellectuelle et politique constitutive d’un faux en écritures politiques qui ne sera jamais endossée ni par l’APR, ni par la coalition BBY. Étant tous de grands responsables politiques, ces membres fondateurs de l’APR n’ont aucun intérêt à être contre un de leurs membres s’étant bien acquitté des devoirs de sa charge de détenteur d’un mandat d’exécutif local.



Pour ce qui est de Souleymane Ndoye, la meilleure preuve de son impopularité évidente est illustrée par ses contre-performances électorales dans sa commune. Aussi, ces responsables invitent-ils solennellement le Président Macky Sall à faire une enquête très sérieuse dans cette commune pour savoir que les plus grands responsables, membres fondateurs du parti, ne sont pas avec Souleymane Ndoye et soutiennent la candidature du Ministre d'État Ismaïla Madior Fall.



Ont participé à cette réunion importante Matar Ndoye chargé de mission à la présidence de la République, Oumar Ndiaye président de la commission des finances du Conseil départemental de Rufisque, Doudou Mbenar membre fondateur, Docteur Ibrahima Cissé, Gorgui Abdoulaye Ndiaye directeur de cabinet du ministre l'emploi et de la formation professionnelle, Aïssatou Diagne Badiane (banquière), Fatou Kiné Faye la sœur de la première dame, Lala Guèye responsable des femmes Apr, Adja Gnyma Goudiaby membre fondatrice, Marieme Teuw membre fondatrice, Adja Maguette Seck membre fondatrice, Adja Ndèye Coura Ndoye, Adja Maguette Guèye Mbaye présidente des femmes micro mareyeuses de Rufisque, Aminata Cissé Diop, Grégoire Senghor, Yacine Diop entre autres...