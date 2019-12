L'intersyndicale des travailleurs de l'Onas accuse : « La SDE doit à l'Onas plus de 11 milliards de francs CFA »

Le Cadre unitaire des syndicats des travailleurs de l'Onas est très remonté contre la SDE, suite à leur sortie portant sur la part que l'État du Sénégal a accordée aux acteurs du secteur hydraulique.

Ousmane Diop et camarades rappellent que "de 1996 à nos jours, la SDE s'est accaparée des 5% que l'État du Sénégal a réservé aux acteurs du secteur, du 1% qui leur est accordé lors de la nouvelle redistribution avec l’arrivée de Suez."

À cet effet, l'intersyndicale estime que les 2 % qui leur sont accordés restent un plus dans le cadre leurs activités.

Par ailleurs, l'intersyndicale accuse la SDE de traîner avec une dette de l'Onas estimée à plus de 11 milliards de francs CFA...