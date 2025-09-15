L’intelligence artificielle sous le prisme des droits humains : un appel à la régulation internationale lancé à Dakar


L’intelligence artificielle sous le prisme des droits humains : un appel à la régulation internationale lancé à Dakar
La Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté (FNF) a abrité ce lundi la 16e édition du Septembre des Droits de l’Homme à Dakar. Cette année, l'événement est consacré à une réflexion approfondie sur l’intelligence artificielle (IA) et ses impacts sur les droits humains, en présence de nombreuses figures de la société civile sénégalaise, d’experts et de diplomates internationaux.

Mme Alexandra Heldt, directrice de la FNF, a souligné que « l’IA représente la quatrième révolution individuelle, après celles de l’écriture, de l’imprimerie et d’Internet ». Elle a mis en garde contre les risques majeurs que cette technologie peut engendrer pour les libertés individuelles, notamment en matière de harcèlement numérique et de dérives liées à l’IA, notamment sur les réseaux sociaux. Elle a insisté sur le fait que « le droit doit impérativement encadrer le fonctionnement de l’IA pour éviter des abus et protéger les citoyens ».

Dans son allocution, la professeure Amsatou Sow Sidibé, présidente de la Commission nationale des droits de l’homme du Sénégal, a mis en garde contre les impacts négatifs de l’IA sur la justice, la santé, l’éducation, la liberté et la dignité humaine. « L’IA peut renforcer les inégalités, générer des discriminations, voire menacer la sécurité des États si elle n’est pas encadrée », a-t-elle déclaré. Elle appelle à l’intégration de mécanismes de régulation indépendants, à une coopération internationale et à une éthique forte pour assurer une IA respectueuse des droits humains.

Robert Cathiani, représentant du Bureau régional Afrique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, a abondé dans le même sens, insistant sur le rôle fondamental des organisations de la société civile dans la surveillance et l’anticipation des dérives. Il a mis en lumière les risques de violences et discriminations liés à l’usage non régulé de l’IA, notamment envers les femmes et les enfants.

Tous les intervenants ont insisté sur l’urgence d’une réflexion éthique, juridique et politique autour de l’intelligence artificielle, appelant les États à jouer un rôle central dans l’élaboration de politiques publiques qui garantissent une IA au service de la justice sociale et des droits humains.
Autres articles
Lundi 15 Septembre 2025
Idy Sow (Stagiaire)



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Palais : Le Premier ministre bissau-guinéen reçu par le président Diomaye Faye après son hospitalisation à Dakar

Palais : Le Premier ministre bissau-guinéen reçu par le président Diomaye Faye après son hospitalisation à Dakar - 15/09/2025

Grande marche de protestation ce 19 septembre : l’ancien ministre Pape Gorgui Ndong s’ouvre au mouvement « Rappel à l’Ordre »

Grande marche de protestation ce 19 septembre : l’ancien ministre Pape Gorgui Ndong s’ouvre au mouvement « Rappel à l’Ordre » - 15/09/2025

Ziguinchor : les habitants des HLM Néma refusent leur rattachement à un autre quartier

Ziguinchor : les habitants des HLM Néma refusent leur rattachement à un autre quartier - 15/09/2025

Saccage de Bus de transport urbain : Le collectif des travailleurs de l’AFTU annonce un arrêt à partir du lundi 15 septembre

Saccage de Bus de transport urbain : Le collectif des travailleurs de l’AFTU annonce un arrêt à partir du lundi 15 septembre - 15/09/2025

Kaolack- inondations et routes impraticables :

Kaolack- inondations et routes impraticables : "La situation est alarmante" (Pape Simakha) - 15/09/2025

15ᵉ Congrès de l’AEEMS : la jeunesse musulmane sénégalaise sonne l’alerte pour la refondation nationale

15ᵉ Congrès de l’AEEMS : la jeunesse musulmane sénégalaise sonne l’alerte pour la refondation nationale - 15/09/2025

Centenaire du Lycée Lamine Guèye : une grande randonnée pour lancer 100 ans de mémoire et d’excellence

Centenaire du Lycée Lamine Guèye : une grande randonnée pour lancer 100 ans de mémoire et d’excellence - 15/09/2025

Vélingara (Kolda) : Un jeune homme poignardé à mort à la suite d'une sortie du kankourang...

Vélingara (Kolda) : Un jeune homme poignardé à mort à la suite d'une sortie du kankourang... - 15/09/2025

Trois projets de lois soumis à l’Assemblée nationale : Les députés convoqués ce lundi en session extraordinaire

Trois projets de lois soumis à l’Assemblée nationale : Les députés convoqués ce lundi en session extraordinaire - 14/09/2025

Action citoyenne : le programme NITTÉ clôture ses activités dans la capitale et lance une tournée nationale pour mobiliser la jeunesse

Action citoyenne : le programme NITTÉ clôture ses activités dans la capitale et lance une tournée nationale pour mobiliser la jeunesse - 14/09/2025

Thiès:

Thiès: " Ils oublient les priorités des sénégalais et mettent un gouvernement d'incompétents"( Thierno Alassane Sall) - 14/09/2025

Percée du JNIM dans la région de Kayes (Mali) : Quelles menaces sur le Sénégal ?

Percée du JNIM dans la région de Kayes (Mali) : Quelles menaces sur le Sénégal ? - 14/09/2025

Nord-ouest du Nigeria: 18 femmes et enfants enlevés par une bande criminelle

Nord-ouest du Nigeria: 18 femmes et enfants enlevés par une bande criminelle - 14/09/2025

Forêt de Thioyene Hamady Mala : l’OCRTIS de Kaolack met la main sur 3,6 kg de chanvre indien

Forêt de Thioyene Hamady Mala : l’OCRTIS de Kaolack met la main sur 3,6 kg de chanvre indien - 14/09/2025

Ancienne Piste et Mamelles : trois trafiquants de kush tombent dans les filets de l’OCRTIS

Ancienne Piste et Mamelles : trois trafiquants de kush tombent dans les filets de l’OCRTIS - 14/09/2025

Thiadiaye : le sous-préfet Richard Biram Faye tape du poing sur la table pour libérer le carrefour

Thiadiaye : le sous-préfet Richard Biram Faye tape du poing sur la table pour libérer le carrefour - 14/09/2025

Thiadiaye : Le maire Omar Youm tacle le régime sur le remaniement et dénonce « l'abus de pouvoir » dans l'affaire Farba Ngom

Thiadiaye : Le maire Omar Youm tacle le régime sur le remaniement et dénonce « l'abus de pouvoir » dans l'affaire Farba Ngom - 14/09/2025

‎KOLDA : Le parti ensemble pour le Sénégal (PEPS) se prépare pour les prochaines joutes électorales

‎KOLDA : Le parti ensemble pour le Sénégal (PEPS) se prépare pour les prochaines joutes électorales - 14/09/2025

MAC de Thiès : la situation revient à la normale après de vives altercations entre détenus et gardes pénitentiaires

MAC de Thiès : la situation revient à la normale après de vives altercations entre détenus et gardes pénitentiaires - 13/09/2025

État de santé de Farba Ngom : le plaidoyer d’un responsable de FDS Les Guelewars

État de santé de Farba Ngom : le plaidoyer d’un responsable de FDS Les Guelewars - 13/09/2025

Serigne Khadim Thioune : “Comment être talibé de Cheikh Béthio et insulter ses enfants ?” – Le litige foncier de Médinatoul Salam clarifié »

Serigne Khadim Thioune : “Comment être talibé de Cheikh Béthio et insulter ses enfants ?” – Le litige foncier de Médinatoul Salam clarifié » - 13/09/2025

KOLDA : Une dame meurt par électrocution...

KOLDA : Une dame meurt par électrocution... - 13/09/2025

Cinq Mauritaniens disparus après une collision de bateaux au large de la Mauritanie

Cinq Mauritaniens disparus après une collision de bateaux au large de la Mauritanie - 13/09/2025

‎Autosuffisance en riz à Kolda : Le PAIS (programme agricole Italie-Sénégal) satisfait de sa campagne... ‎

‎Autosuffisance en riz à Kolda : Le PAIS (programme agricole Italie-Sénégal) satisfait de sa campagne... ‎ - 13/09/2025

Thiaroye : un policier adjoint volontaire déserteur tente d’extorquer 150.000 FCFA avec un faux pistolet

Thiaroye : un policier adjoint volontaire déserteur tente d’extorquer 150.000 FCFA avec un faux pistolet - 13/09/2025

Un rapporteur de l'ONU exhorte la Mauritanie à améliorer la protection des personnes migrantes

Un rapporteur de l'ONU exhorte la Mauritanie à améliorer la protection des personnes migrantes - 12/09/2025

Le fonds souverain norvégien exclut Eramet (mines) pour risques environnementaux

Le fonds souverain norvégien exclut Eramet (mines) pour risques environnementaux - 12/09/2025

Les jihadistes du GSIM mènent un

Les jihadistes du GSIM mènent un "jihad économique" au Mali, selon un think tank - 12/09/2025

Togo: l'ambassadeur de l'UE convoqué pour

Togo: l'ambassadeur de l'UE convoqué pour "ingérence" concernant la détention d'un citoyen irlando-togolais - 12/09/2025

Fitch sanctionne la France pour ses incertitudes budgétaires

Fitch sanctionne la France pour ses incertitudes budgétaires - 12/09/2025

RSS Syndication