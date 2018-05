L’indiscipline, première cause d’accidents : ce chauffeur de bus Tata le confirme !

Les causes des accidents sur nos routes sont multiples, mais l'indiscipline notoire des conducteurs est celle qui est la plus flagrante. Ce chauffeur de bus (Ligne 49) manipule le volant et son portable (coups de fil, WhatsApp, sms) avec une cinquantaine de passagers... C'était le lundi 7 mai 2018 sur l'axe Yarakh - Guédiawaye aux environs de 18H. Le phénomène perdure et expose quotidiennement les passagers et les usagers de la route.