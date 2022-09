L’indignation de PDF : « On se rend compte que beaucoup de ceux qui ont été envoyés à l’assemblée nationale, sont encore dans des jeux d’appareils, de prébandes et de privilèges… »

Le député non aligné élu sous la bannière des Serviteurs / MPR, a assisté naturellement ce lundi à l’installation très agitée des nouveaux parlementaires de la 14e législature. Très serein dans son coin, Pape Djibril Fall dénonce énergiquement les actes qui se sont déroulés dans l’hémicycle.



« J’ai entendu des gens tout prêts de moi insulter. Cette image est à dénoncer. D’ailleurs, cela n’est pas conforme à ce que nous avons promis aux Sénégalais. On est obligé d’aller chercher le consensus, d’être des gentlemen. On ne peut pas être tout le temps dans un affrontement partisan. On a pas besoin en 2022, des services de la gendarmerie pour procéder au vote, même dans les pays en guerre on ne voit pas ça.



Selon le jeune parlementaire, les sénégalais se rendent bien compte, avec ce qui s’est passé aujourd’hui, que beaucoup de députés qui ont été envoyés à l’assemblée nationale, sont encore dans des jeux d’appareils, de gérer des égo et de prébandes, de privilèges et de places…L’image que nous avons envoyé au reste du monde, ajoute PDF, « ne nous honore pas… »



Sur l’incompatibilité, Pape Djibril Fall considère qu’effectivement, les ministres ne doivent pas être à l’Assemblée nationale. Il a été toujours question de dénoncer le triptyque qu’est la séduction, la trahison et l’élection, car estimant que quand quelqu’un n’a pas l’ambition d’aller à l’assemblée nationale, il est impertinent de concourir avec les autres qui veulent prendre en charge les intérêts des populations au niveau de la deuxième institution.