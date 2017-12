Henri Saivet n’était pas prévu au programme samedi pour affronter West Ham. Si Rafa Benitez avait révélé en conférence de presse qu’il procéderait sûrement à une rotation au sein de son onze type, personne ne s’attendait à ce que l’ancien bordelais sorte du chapeau. Et la surprise des supporters des Magpies fut grande quand ils ont découvert la présence du milieu offensif sur le terrain face aux Hammers. Car le parcours du principal protagoniste à Newcastle ressemble à un cauchemar sans fin.

Entre mises à l’écart successives et entraînements avec les U23, Saivet est passé par tous les états. Avant samedi, ce dernier n’avait pas encore disputé la moindre minute en Premier League. Sa dernière apparition remontait au 6 février 2016 face à West Bromwich où il était entré à la 89e minute ! A Londres, il fêtait ainsi sa troisième titularisation en deux saisons avec les pensionnaires de Saint-James Park. Un chemin de croix qui s’arrêtait donc lors de cette 19e journée de Premier League.

Ironie du sort, c’est le natif de Dakar qui égalise pour le promu à la 9e minute sur un superbe coup-franc enroulé. Son premier but sous les couleurs du club britannique, tout un symbole... Pour sa première titularisation, Henri Saivet disputera 84 minutes avant d’être remplacé par Mbemba. Le début d’une résurrection tant attendue pour le principal protagoniste ? Réponse dans les prochains jours...