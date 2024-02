L'impact du report de la présidentielle sur le Tourisme : « C’est une catastrophe, un désastre! » (Faouzou Dème, expert touristique)

Le gouvernement doit faire machine arrière...



« Donc, nous sommes contre ce report. Nous souhaitons que le gouvernement fasse machine arrière pour respecter le droit, pour respecter la loi et donner beaucoup plus de respect, de considération au secteur du tourisme qui est quand même un secteur qui emploie beaucoup de jeunes et notre population est en majorité composée de jeunes et de femmes. Et c’est un secteur vraiment qui a de l’avenir qui emploie et qui crée de la richesse », conclura-t-il...

« Nous demandons véritablement que cela cesse, qu’il ait beaucoup plus de considération, beaucoup plus de respect et que le tourisme étant la première industrie au monde, mérite quand même un traitement privilégié et donc pour cela, nous disons encore une fois que nous ne sommes pas d’accord pour ce report et que toutes les conséquences qui vont s’abattre sur le secteur du tourisme vont se sentir sur toutes les autres activités parce que le tourisme est une activité transversale, c’est une activité plurielle, c’est une activité économique et ce n’est pas seulement le touriste qui va payer les pots cassés, mais également les populations, les commerçants et toutes les personnes qui travaillent dans la chaîne de valeur du tourisme", a expliqué Mr Faouzou Dème, interpellé sur les conséquences du report de la présidentielle dans le secteur touristique.