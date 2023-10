L'huissier de justice et le mandataire de Ousmane Sonko éconduits à la DGE: Le collectif des avocats de Sonko appelle l'État au respect des décisions de justice...

Dans un communiqué lu à Dakaractu, le collectif des avocats de M. Ousmane Sonko a déploré le fait que " l'huissier de justice et le mandataire du sieur Ousmane Sonko chargé de récupérer les fiches de parrainage, aient été éconduits et empêchés d'accéder aux locaux" de la Direction générale des élections.



Ainsi, la défense de Sonko de marteler que " cet état de fait consomme la volonté de l'État du Sénégal de ne pas se conformer aux décisions de justice rendues par les magistrats".



Avant d'ajouter par la même occasion que " Ce mépris à l'endroit de l'Institution justiciaire est conforme à la position de l'Agent Judiciaire de l'État qui, après le verdict du 12 octobre 2023, avait indiqué dans un communiqué rendu public qu'en dépit de cette décision, Ousmane Sonko ne peut être réintégré dans les listes électorales".



Dans son communiqué, la défense de Sonko a réitéré que le " pourvoi en cassation projeté n'est pas de nature à suspendre l'exécution de la décision de réintégration". Avant d'appeler le Président Macky Sall " à faire assurer l'exécution des décisions rendues par les Cours et Tribunaux...".