L’horticulture au Sénégal : « Il est important de renforcer la dynamique de structuration des filières productives » (Aminata Assome Diatta)

La validation d’un modèle économique dans les filières horticoles, c’est l’objectif que se sont fixé le ministère du commerce, les représentants de l’Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal (UNACOIS), de l’Agence de Régulation des Marchés, de la banque agricole et de ECOBANK, à l’occasion de l’atelier qui s’est tenu ce Lundi à Dakar. Il intervenait dans un contexte dans lequel le secteur de l’horticulture rencontre différents problèmes d’abord au niveau des relations entre les producteurs et les commerçants, mais aussi au niveau du faible impact des investissements de l’État. Ce phénomène provoque ainsi chez les banques qui assurent les financements, une inquiétude par rapport à la bonne dynamique économique des filières agricoles. Raison pour laquelle, la ministre du Commerce, Mme Aminata Assome Diatta, a donc tenu à rassurer les producteurs quant à la mise en marche d’une relation naturelle entre les producteurs et le secteur privé qui, selon elle, doit s’impliquer davantage pour le renforcement des subventions et des formations horticoles…