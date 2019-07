L’hôpital du jour de Diamniadio donne un nouveau souffle aux enfants autistes.

“L’hôpital du jour” de Diamniadio a célébré aujourd'hui une journée de fin d’année dans l’enceinte de l’hôpital d’enfants de Diamniadio. Cette cérémonie a été l’occasion pour faire connaissance avec ce fléau qui touche plusieurs enfants de notre pays, à savoir l'autisme. Véritable problème de santé publique, le Dr Ndèye Awa Dièye, pédopsychiatre à l’hôpital d’enfants et son équipe essayent de redonner une nouvelle vie à ses enfants qui souffrent d’autisme et qui apparaissent comme une malédiction sociale.



Le Dr Awa Guèye entend faire un programme d’autisme afin d’éradiquer cette maladie et prendre en charge les malades. Selon elle, les structures étatiques doivent fortement s’impliquer dans les activités de lutte en faveur des autistes étant donné que l'hôpital ne dispose pas de moyens nécessaires, car la finalité pour l’enfant est de pouvoir bénéficier des outils adéquats de communication de relation interpersonnelle et d’habilité sociale permettant une inclusion au mieux de la différence dans ce qu’on appelle la citoyenneté …