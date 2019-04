L'honorable député Demba Sow dans "Redevabilité" : « Saisir des ministres pour des questions d'intérêt national était la croix et la bannière pour les parlementaires... La révision constitutionnelle va soulager beaucoup d'émigrés... »

Au menu de ce quatrième numéro de "Redevabilité", il y avait le projet de révision constitutionnelle en cours et la situation des sénégalais de l'extérieur. L'honorable député Demba Sow qui est l'une des voix de la quinzième région, communément appelée la Diaspora, revient ici sur le déclic que le projet de loi portant révision constitutionnelle peut avoir sur la situation irrégulière de certains de nos compatriotes à l'extérieur. L'honorable député résidant en France depuis plus de 30 ans déplore également l'inaccessibilité dont certains ministres font montre dans l'exécution de leur travail. "Saisir des ministres pour des questions d'intérêt national est la croix et la bannière pour les parlementaires", a t-il avancé...