L'homme décédé dans son lieu de quarantaine est le grand frère du ministre Birima Mangara.

Nous en savons un peu plus sur l'homme décédé ce jour dans son lieu de quarantaine. Selon des informations de Dakaractu, il s'appelait Dame Mangara. C'est le grand frère de l'ancien ministre du Budget et Inspecteur Général d'Etat Birima Mangara. Il a été placé en quarantaine à l'hôtel Virage car ayant été en contact avec son fils qui a été testé positif au coronavirus.

Durant sa quarantaine, il a été testé négatif au Covid-19. Il attendait son second test de confirmation. Mais il a été rappelé à Dieu ce matin dans son lieu de quarantaine à l'hôtel. Les prélèvements sont revenus négatifs au coronavirus.

Toute l'équipe de Dakaractu s'associe à cette douleur et présente ses condoléances au ministre Birima Mangara et à la famille éplorée.