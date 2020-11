L'hommage du président Macky Sall à Pape Bouba Diop : « Une grande perte pour le Sénégal »

Quelques heures après l’annonce de la terrible nouvelle relative au décès de l'ancien international sénégalais Pape Bouba Diop (42 ans), le chef de l'État, Macky Sall a tenu à rendre hommage au disparu.



Soulignant la courtoisie et le talent du héros de la coupe du monde 2002, il présentera ainsi ses condoléances : « Le décès de Pape Bouba Diop est une grande perte pour le Sénégal. Je rends hommage à un bon footballeur, respecté de tous pour sa courtoisie et son talent, nous rappelant fièrement l'épopée des Lions en 2002. Je présente mes condoléances émues à sa famille et au monde du football ».