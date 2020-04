L'hommage du ministre des sports Matar Bâ à Golbert Diagne : « Je partage ce chagrin avec l’ensemble du mouvement sportif »

« Après celui de Pape Mababa Diouf, il y a juste trois jours, le deuil inattendu qui nous frappe aujourd’hui avec la disparition de Monsieur Golbert DIAGNE, grand journaliste sportif, m’émeut profondément. Je voudrais pouvoir prendre une grande part à cette souffrance et alléger, autant que possible, cette très dure épreuve à toute sa famille ».







« Je partage ce chagrin en ces moments difficiles, avec l’ensemble du mouvement sportif et la presse sportive. Ce deuil cruel qui frappe le monde sportif et toute la presse, témoigne de ma sincère affection ».







« Devant ce douloureux coup du sort, je suis à la fois triste et décontenancé. Je voudrais apporter un peu de réconfort, à toute sa famille et à la presse sportive. Je prends une vive part à ce chagrin, affectueusement et tristement ».







« Au nom de tout le mouvement sportif, je profite de cette douloureuse occasion pour présenter mes très vives condoléances à sa famille éplorée, aux encadreurs et aux dirigeants sportifs, en particulier aux dirigeants de la Linguére de Saint-Louis et à l’ensemble de la presse sportive ».