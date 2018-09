L’hommage de Aly Ngouille N’diaye à Aly SALEH ancien sénateur Maire de Dahra Djoloff

J’ai appris avec tristesse ce matin, le rappel à Dieu de M Aly SALEH, ancien Sénateur et ancien Maire de Dahra Djolof. C’est naturellement, une perte immense pour tout le Djolof qui l’avait considéré comme l’un de ses plus valeureux fils. Il affectionnait beaucoup la ville de Dahra dont il était le maire et à beaucoup contribué pour son rayonnement économique et social. Nous implorons Allah, le Tout Puissant de lui accorder son pardon et de l’accueillir auprès de ses élus. Que la terre de Yang-Yang où il va reposer lui soit légère.

Amine.