L'exportation au menu de ce nouveau numéro de "En Ligne".

Les grandes avancées réalisées par les exportateurs sénégalais sur la qualité des produits, l'emballage entre autres normes du marché international, ont contribué à la signature d'importants accords au plan mondial. À ce jour, le Sénégal a signé des accords de facilitation pour 3 milliards de consommateurs à l'étranger. Le Sénégal est aussi en mesure de transporter 8.000 produits sur la Chine sans droit de Douane. Entre 2017 et 2018, le pays a engrangé 1687 milliards à l'export.

Pour débattre de ces sujets et de la participation sénégalaise à l'exposition universelle horticole de Chine, "En Ligne" reçoit le directeur de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, le Dr Malick Diop et le directeur de l'Agence de promotion de l'artisanat, Mr Pape Amady Ndao.