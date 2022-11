L’explosion d’un compteur électrique provoque l’incendie d’un bâtiment sur la route de Ngor.

Un violent incendie dans un salon de coiffure s’est déclaré ce matin aux alentours de 10 heures en face du stade de Ngor. Les flammes se sont vite propagées atteignant l’ensemble du bâtiment et brûlant par la même occasion les fils électriques et tout ce qui se trouvait dans le bâtiment.

Actuellement, le feu est maîtrisé et on ne constate que des dégâts matériels. Selon les riverains les causes de cet incendie ne seraient rien d’autre que l’explosion d’un compteur électrique. Apprenant ce drame, Dakaractu s’est vite dépêché sur les lieux.