L'exégèse de Macky sur l’opposition : « Chacun a son tempérament, mais soyons républicains… »

Une question qui intéresse la communauté internationale, c’est la relation entre opposition et pouvoir. Elle a été naturellement posée au président de la république Macky Sall qui s'exprimait dans un entretien avec Jeune Afrique sur les questions d’actualité telles que l'union africaine, les questions de santé, d'énergie et aussi politique.



C’est l’occasion pour Macky Sall d'édifier sur ses rapports avec une certaine opposition. Le président du Sénégal dit respecter la manière de chacun de s'opposer. “Chacun a sa manière de s’opposer” a t-il soutenu dans cet entretien non sans dire qu’il ne s’attarde pas sur ses adversaires.



Dans une démocratie, soutient le président Macky Sall, « l’essentiel, c’est qu'il y ait une opposition forte, mais républicaine. Tant que l’opposition quelle que soit la façon dont elle se comporte est républicaine, cela ne me pose pas de problème » avoue le chef de l’Etat qui donne à l’opposition, son exemple en tant d’opposant à l’avant 2012. « J’ai moi-même été opposant, mais je n’ai jamais eu un mot déplacé à l’égard de ceux qui étaient au pouvoir. Cela ne m’a pas empêché de gagner les élections. Chacun son tempérament », livre le président en exercice de l’Union Africaine à l’encore de la classe politique notamment celle opposante.