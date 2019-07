L'ex juge Dème (Affaire Pétro Tim) : « Nous avons vu le début d'une procédure qui ne coïncide pas avec ce que nous connaissions des procédures normales »

La section "Aar Li Nu Bokk" de Thiès a tenu comme prévu son grand rassemblement à la place Mamadou Dia. Les y'en a marristes, l'opposition et la société civile ont presque tous répondu à l'appel pour manifester contre cette volonté, disent-ils, de l'État de vouloir étouffer le scandale sur le pétrole incriminant Aliou Sall, le frère du Président Macky Sall. Aliou Sall, a, en effet, fait des sorties par voie de presse pour laver son honneur. Cependant, l'enquête sur ce scandale du pétrole et du gaz a démarré l'audition de leaders politiques de l'opposition entre autres. L'ex juge Ibrahima Hamidou Dème et président du mouvement "ENSEMBLE" qui a pris part au rassemblement pacifique de cette plateforme citoyenne, a tenu à préciser que "nous avons vu le début d'une procédure qui ne coïncide pas avec ce que nous connaissions des procédures normales (…)".