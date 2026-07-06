«L'évaluation des politiques publiques au Sénégal 🇸🇳 :clé d'une gouvernance systémique entre contraintes et renouveau »Par Souleymane Zakaria Cissokho

Le présent article analyse ainsi, l’évaluation des politiques publiques comme une clé de transformation systémique de la gouvernance au Sénégal. Il examine d’abord la genèse et l’évolution de l’évaluation, avant de poser le diagnostic d’un système encore embryonnaire, fragmenté et sous-utilisé. Il précise ensuite les principales typologies, méthodes et sources mobilisables pour construire une gouvernance fondée sur la preuve. Enfin, il propose les réformes nécessaires pour faire de l’évaluation un véritable instrument de redevabilité démocratique, de performance publique, de souveraineté décisionnelle et de renouveau institutionnel.



L’évaluation, un impératif stratégique pour l’État du senegal



Depuis plus de six décennies, le Sénégal conçoit et met en œuvre des politiques publiques dans des secteurs essentiels tels que l’éducation, la santé, l’agriculture, l’emploi, l’environnement, le transport, le logement, la protection sociale et l’aménagement du territoire. Toutefois, malgré l’importance des ressources mobilisées et la succession des programmes nationaux, peu de politiques publiques ont fait l’objet d’évaluations rigoureuses, indépendantes, transparentes et effectivement débattues. Cette situation constitue aujourd’hui une limite majeure pour la qualité de la gouvernance publique, la performance de la dépense, la redevabilité démocratique et la confiance entre l’État et les citoyens.



Dans un contexte marqué par la contrainte budgétaire, l’endettement croissant, les attentes sociales fortes et l’exigence de résultats concrets, l’évaluation des politiques publiques ne peut plus être considérée comme un simple exercice technique, administratif ou imposé par les partenaires extérieurs. Cependant, elle doit devenir un instrument central de pilotage de l’action publique, permettant de savoir ce qui fonctionne, ce qui échoue, pourquoi cela échoue et comment les politiques peuvent être corrigées, réorientées ou renforcées. Par conséquent, l’évaluation ne doit pas être perçue comme un outil de sanction, mais plutôt comme un levier d’apprentissage, de rationalisation, de transparence et d’amélioration continue de l’État.



Pour ce faire, il conviendra de relever une contradiction institutionnelle qui mérite une attention particulière, du fait que la Constitution du Sénégal confère à l’Assemblée nationale une mission d’évaluation des politiques publiques, au-delà de ses fonctions de vote de la loi et de contrôle de l’action gouvernementale. Or, dans la pratique, cette compétence demeure faiblement organisée, peu outillée et insuffisamment exercée. À l’inverse, les structures dédiées à l’évaluation sont principalement mises en place par l’Exécutif, ce qui crée un déséquilibre entre la reconnaissance constitutionnelle du rôle du Parlement et l’organisation effective du dispositif national d’évaluation. Cette situation est d’autant plus problématique qu’il n’existe pas encore de loi d’orientation fixant clairement les principes, les acteurs, les méthodes, les obligations, les procédures, les responsabilités institutionnelles et les conditions de publication des résultats des évaluations.



Dans ce contexte, l’évaluation des politiques publiques peut être pensée comme une fonction stratégique de souveraineté nationale, de gouvernance démocratique et de transformation systémique de l’État. A ce titre, elle peut aider à passer d’une gouvernance fondée sur l’intuition, l’urgence ou les rapports d’activités, à une gouvernance structurée sur la preuve, les résultats, l’impact réel et l’apprentissage collectif. Elle pourrait également contribuer à transformer la dépense publique en investissement utile, en orientant les ressources vers les politiques qui démontrent leur efficacité, leur équité et leur capacité à améliorer concrètement les conditions de vie des populations.



Avant de saisir pleinement la portée et les enjeux de l’évaluation des politiques publiques, il convient d’abord de dissiper les confusions conceptuelles qui l’entourent. Car trop souvent l’evaluation a été assimilée à d’autres pratiques comme le contrôle, l’audit ou le suivi, pare qu’étant mal comprise. C’est pourquoi, il importe de préciser d’abord ce qu’elle n’est pas, avant de rappeler ce qu’elle est véritablement dans son essence, sa finalité et sa démarche. Pour ce faire, il convient de préciser que l’évaluation des politiques publiques ne doit pas être confondue avec d’autres pratiques administratives ou politiques.



D’abord, l’évaluation n’est pas un contrôle administratif, car le contrôle vérifie principalement si les règles, les procédures et les textes ont été respectés. Par exemple, un contrôle peut examiner si un marché public a été passé conformément au Code des marchés publics. En revanche, l’évaluation cherche à savoir si ce marché exécuté a réellement permis d’améliorer l’accès des populations au service attendu.



Ensuite, l’évaluation n’est pas un audit de performance interne, dans la mesure ou l’audit analyse souvent la régularité, l’efficience ou les dysfonctionnements d’une organisation. Par exemple, un audit peut relever qu’une agence publique a consommé son budget dans les délais. Tandis que l’évaluation quant à elle, va plus loin en cherchant à mesurer si les actions financées ont produit des résultats concrets sur les bénéficiaires.



De même, l’évaluation n’est pas une enquête d’opinion ponctuelle, du fait qu’elle peut demander aux citoyens s’ils sont satisfaits d’un service public. A titre d’exemple, elle peut mesurer le niveau de satisfaction des usagers d’un centre de santé. Parcontre, l’évaluation, quant à elle, combine cette perception avec des données objectives, comme le taux de fréquentation, la qualité des soins, la disponibilité des médicaments et l’évolution des indicateurs de santé.



Par ailleurs, l’évaluation n’est pas un outil de sanction politique, en ce sens qu’elle ne vise pas à accuser un ministre, une administration ou une collectivité. Par exemple, si un programme d’emploi des jeunes produits peu de résultats, l’objectif de l’évaluation n’est pas d’abord de désigner un coupable, mais de comprendre les causes c’est-à-dire : le mauvais ciblage, l’insuffisance de financement, le faible accompagnement, les lourdeurs administratives ou l’inadéquation avec le marché du travail.



Par contre, l’évaluation est une analyse critique et méthodique des politiques publiques. Car, elle examine plutôt les objectifs, les moyens, les résultats et les effets d’une politique. Par exemple, elle peut analyser si un programme agricole a réellement amélioré la productivité, les revenus des producteurs et la sécurité alimentaire.



Elle est également une mesure de l’efficacité et des impacts sociétaux. Par exemple, l’évaluation d’un programme de bourses sociales ne doit pas seulement vérifier que les bénéficiaires ont reçu l’argent mais plutôt de mesurer si ces transferts ont amélioré la consommation des ménages, la scolarisation des enfants, l’accès aux soins ou la résilience des familles pauvres.



En outre, l’évaluation est une production de savoirs objectifs et vérifiables car, elle repose sur des données, des enquêtes, des indicateurs et des méthodes reconnues. Par exemple, pour évaluer une politique de santé maternelle, il faut s’appuyer sur des données relatives à la mortalité maternelle, aux consultations prénatales, aux accouchements assistés et à la disponibilité du personnel de santé, etc.



De plus, l’évaluation est un instrument d’apprentissage et de pilotage collectif, en ce sens qu’elle aide à corriger les erreurs et d’améliorer les politiques publiques. Par exemple, si une évaluation montre qu’un programme de formation professionnelle ne débouche pas sur l’emploi, l’État peut revoir les filières, renforcer les stages pratiques et mieux associer les entreprises.



Enfin, l’évaluation est une démarche souveraine, ancrée dans la gouvernance nationale. Elle permet au Sénégal de juger lui-même la pertinence et l’efficacité de ses politiques, au lieu de dépendre uniquement des appréciations des partenaires techniques et financiers. Par exemple, une politique nationale d’évaluation permettrait à l’État, au Parlement, aux collectivités territoriales et aux citoyens de disposer de leurs propres instruments d’analyse, de contrôle démocratique et d’amélioration continue.



Ainsi comprise, l’évaluation n’est ni une menace ni une contrainte, mais un levier stratégique de transformation. Car elle permet à l’État de gouverner avec intelligence, aux institutions d’apprendre de manière continue et aux citoyens de mieux comprendre comment les politiques transforment leur quotidien. Elle ne se résume pas à “mesurer pour sanctionner”, mais à “mesurer pour améliorer”. C’est dans cette nuance fondamentale que réside toute la différence entre un État qui subit l’évaluation et un État qui s’en sert pour mieux gouverner.



I. Genèse et évolution de l’évaluation des politiques publiques : du contrôle à la gouvernance par les résultats



1. Des origines à la maturité internationale



Il convient de rappeler que l’évaluation trouve ses racines dans le verbe latin valere « avoir de la valeur ». Historiquement, elle s’est imposée dans les années 1930 aux États-Unis avec le New Deal de Roosevelt, avant de devenir un instrument de pilotage à part entière dans les années 1960, avec la Great Society de Lyndon B. Johnson. C’est ainsi que progressivement, les pays développés ont institutionnalisé cette fonction par : la création du Government Accountability Office (GAO) aux États-Unis, l’intégration à la LOLF en France (2001), et une systématisation au Canada dès 2009. C’est fort de cela que l’évaluation est ainsi devenue un pilier du management public moderne.



1. Une émergence progressive en Afrique



Pour rappel, sur le continent africain, plusieurs pays tels que le Bénin, le Ghana et l’Afrique du Sud ont franchi le pas de l’institutionnalisation, car ils ont mis en place des systèmes nationaux d’évaluation et des politiques publiques dédiées, favorisant la transparence et la participation citoyenne. Ces expériences ont démontré qu’il est possible, même dans des contextes de contraintes de ressources budgétaires, de bâtir une culture nationale de l’évaluation.



1. Une urgence pour le Sénégal



Au Sénégal, malgré l’existence des grandes politiques publiques et programmes nationaux de développement tels que (PRACAS, PUDC, PNBSF, PRODAC, etc.), l’absence d’un système d’évaluation structuré constitue une contrainte majeure pour mesurer leur efficacité réelle. A ce titre, ce vide conduit à la répétition des erreurs, à une mauvaise allocation des ressources et à la faible efficacité de la dépense publique. Ainsi, transformer de manière systémique la gouvernance par l’évaluation devient une exigence de souveraineté et de performance.



II. Diagnostic : une évaluation embryonnaire, fragmentée et sous-utilisée



2.1. Un cadre juridique et institutionnel encore ambigu et insuffisamment structuré



Le cadre juridique et institutionnel de l’évaluation des politiques publiques au Sénégal demeure encore insuffisamment clarifié. Certes, la Constitution confère à l’Assemblée nationale une mission essentielle d’évaluation des politiques publiques, au-delà de ses fonctions de vote de la loi et de contrôle de l’action gouvernementale. Toutefois, dans la pratique, cette compétence parlementaire reste faiblement organisée, peu outillée et insuffisamment traduite dans des mécanismes opérationnels permanents.



En effet, cette situation révèle une contradiction institutionnelle majeure, dans la mesure ou l’évaluation relève constitutionnellement des missions du Parlement. Tandis que les structures dédiées à cette fonction sont principalement mises en place par l’Exécutif. Il en résulte ainsi, un déséquilibre entre la consécration juridique du pouvoir d’évaluation au niveau parlementaire et l’organisation effective de cette fonction au sein de l’appareil gouvernemental. Alors, dans ce cadre, une telle configuration limite la portée démocratique de l’évaluation, qui devrait être un instrument de redevabilité publique, de contrôle citoyen et d’amélioration des politiques nationales.



Par ailleurs, le Sénégal ne dispose pas encore d’une loi d’orientation spécifique sur l’évaluation des politiques publiques. Car, jusque-là aucune loi ne définit de manière systématique les principes, les acteurs, les procédures, les obligations, les méthodes, les responsabilités institutionnelles et les conditions de publication ainsi que la validation des résultats des évaluations. De même, il n’existe pas encore de dispositif juridique suffisamment contraignant imposant aux ministères, agences, programmes publics, entreprises publiques ou collectivités territoriales d’évaluer régulièrement leurs politiques, projets et programmes.



En conséquence, les évaluations réalisées demeurent souvent ponctuelles, dispersées et dépendantes soit de la volonté de certains départements ministériels, soit des exigences des partenaires techniques et financiers. Elles sont rarement intégrées de façon obligatoire dans le cycle de décision publique, dans la préparation budgétaire, dans les débats parlementaires ou dans la reconduction des politiques publiques.



Ainsi, l’absence d’une loi d’orientation sur l’évaluation des politiques publiques constitue une limite majeure pour la gouvernance nationale. Elle rend l’évaluation optionnelle, affaiblit son indépendance, réduit son usage dans les processus décisionnels et prive l’Assemblée nationale des instruments nécessaires pour exercer pleinement la mission que la Constitution lui reconnaît.



2.2. Des institutions cloisonnées et faiblement coordonnées



Les cellules de suivi-évaluation existent, mais elles se limitent souvent à la compilation d’indicateurs administratifs. Ainsi, des structures comme la DGPPE, l’ANSD, l’IGE ou la Cour des comptes opèrent sans coordination, ni interopérabilité des données. Résultat : aucune capitalisation nationale ni synergie méthodologique ne se dégage.



2.3. Une culture politique défensive face à l’évaluation



A ce niveau, l’évaluation reste perçue comme une menace, non comme un outil de progrès. Car beaucoup de décideurs craignent qu’elle n’expose leurs faiblesses. Ensuite, parallèlement la société civile, le Parlement et les médias n’exercent pas une forte pression pour exiger des évaluations publiques. C’est pourquoi cette absence de demande sociale maintient quelque part ce statu quo.



2.4. Des contraintes techniques et financières lourdes



Il s’y ajoute également que l’insuffisance de données désagrégées, de compétences sur des approches méthodologiques (économétrie, contrefactuel, coût-bénéfice) et de financements dédiés limite la portée des évaluations. Car sans infrastructure statistique solide, le pilotage reste aveugle. C’est pourquoi, face à ces limites, comprendre les fondements méthodologiques et les typologies d’évaluation devient indispensable pour asseoir une culture de la preuve et une gouvernance par les résultats.



III. Comprendre l’évaluation : typologies, méthodes et portée stratégique



L’évaluation des politiques publiques est un processus pluriel, aux formes et aux objectifs variés, qui accompagne chaque étape du cycle d’une politique. En effet, comprendre ses typologies et ses méthodes, c’est en réalité saisir comment une action publique peut être mieux conçue, mieux exécutée et mieux ajustée au service de l’efficacité collective.



3.1. Les grandes typologies



L’évaluation peut intervenir à différents moments du cycle de la politique publique, selon la finalité recherchée. Et, il s’agit :

* L’évaluation ex ante, d’abord, se réalise avant même la mise en œuvre d’une politique ou d’un programme. Elle aide à apprécier la pertinence, la faisabilité et la rentabilité socioéconomique avant d’engager les ressources publiques. Ce type d’évaluation, souvent exigé dans les grands projets d’infrastructures ou de développement (par exemple dans les études d’impact environnemental), aide ainsi les décideurs à s’assurer que les interventions envisagées répondent à de réels besoins et qu’elles sont viables sur les plans financier, social et environnemental.



* L’évaluation in itinere, ensuite, intervient en cours d’exécution, elle joue un rôle d’alerte et d’ajustement, en identifiant les écarts entre les objectifs initiaux et les résultats obtenus, afin de corriger la trajectoire du programme. Cette démarche est essentielle pour renforcer la performance en temps réel, comme l’ont illustré des programmes tels que le Programme National de Bourses de Sécurité Familiale (PNBSF) ou le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC), dont les évaluations intermédiaires ont permis de réorienter certaines actions pour plus d’efficacité.





* L’évaluation ex post, pour sa part, se conduit à la fin du programme, car elle vise à mesurer les effets réels, les impacts durables et les enseignements à tirer pour les politiques futures. Ce type d’analyse permet à l’État de capitaliser sur l’expérience acquise, comme cela a été le cas pour des projets tels que le PRODAC ou le PUDC, souvent évalués a posteriori pour apprécier leur contribution au développement rural et à la réduction de la pauvreté.



À côté de ces trois catégories, l’évaluation d’impact occupe une place particulière, car elle cherche à déterminer dans quelle mesure les changements observés sont directement imputables à l’intervention publique. Pour cela, elle mobilise entre autres, des approches scientifiques rigoureuses, comme les méthodes contrefactuelles, les essais contrôlés randomisés (RCT) ou la méthode des doubles différences (DiD). Ces outils permettent d’isoler l’effet propre d’une politique en comparant la situation des bénéficiaires à celle d’un groupe témoin.



Enfin, l’évaluation institutionnelle s’intéresse non pas directement aux politiques elles-mêmes, mais à la performance des institutions qui les conçoivent et les mettent en œuvre. Dans ce cadre, elle analyse la qualité de la gouvernance, la coordination, les ressources et la capacité d’exécution des structures publiques, dans une logique d’efficacité organisationnelle et de responsabilisation.



3.2. Les méthodes rigoureuses à mobiliser



Pour rappel, l’évaluation repose sur un ensemble d’approches méthodologiques dont la rigueur doit être de mise pour garantir ainsi, la crédibilité et la valeur scientifique des résultats produits. En effet, ces méthodes permettent de comprendre non seulement si une politique a atteint ses objectifs, mais aussi comment et à quel coût. C’est dans cette perspective que se justifie le recours à plusieurs méthodes complémentaires, notamment l’analyse coût-efficacité, l’analyse coût-efficience, l’approche coût-utilité et les méthodes contrefactuelles, qui permettent chacune d’apprécier, sous un angle spécifique, la pertinence, la performance et l’impact réel des politiques publiques. Ainsi a titre illustratifs ces approches méthodologiques se déclinent comme suit et il s’agit de :

L’approche coût-efficacité qui consiste à évaluer le rapport entre les ressources engagées et les résultats concrets obtenus, elle aide les décideurs à identifier les interventions les plus performantes pour chaque franc investi. Par exemple, dans le secteur de la santé, elle peut déterminer quelle stratégie de distribution de moustiquaires ou vaccination, permet de sauver le plus de vies pour un même budget.



L’analyse coût-efficience, quant à elle, s’intéresse à la manière dont une politique est mise en œuvre par différentes institutions ou structures. Elle mesure la capacité de ces dernières à atteindre leurs objectifs en optimisant les moyens disponibles. A titre d’exemple, deux agences réalisant un même programme peuvent ainsi être comparées pour identifier celle qui produit les meilleurs résultats au moindre coût.



L’approche coût-utilité va encore plus loin, car elle introduit une dimension qualitative, en mesurant les gains en termes de bien-être, de santé ou de qualité de vie. Cette méthode est particulièrement utile dans les domaines sociaux et sanitaires, où les effets d’une politique ne se réduisent pas à des indicateurs quantitatifs, mais englobent la perception du bénéfice par les bénéficiaires eux-mêmes.



Enfin, les méthodes contrefactuelles, telles que les essais randomisés (RCT), le Propensity Score Matching (PSM), la Régression sur Discontinuité (RDD) ou la méthode des Différences en Différences (DiD) constituent le socle des évaluations d’impact les plus rigoureuses. Car elles aident à établir une relation de causalité entre une intervention et les résultats observés, en éliminant les biais liés à d’autres facteurs externes.



Ainsi, lorsqu’elles sont appliquées à des secteurs stratégiques comme la santé, l’éducation ou l’agriculture, ces méthodes offrent à l’État la possibilité de rationaliser ses choix, d’améliorer la performance budgétaire et de maximiser l’impact des politiques publiques. En effet, elles transforment l’évaluation en un outil scientifique au service de la décision, de la transparence et de la performance.



Conclusion partielle



L’évaluation des politiques publiques repose sur une diversité de méthodologies complémentaires. Aucune méthode ne suffit à elle seule. Les meilleures évaluations combinent généralement les approches quantitatives, qualitatives, économiques, institutionnelles, territoriales et participatives. Pour le Sénégal, l’enjeu n’est donc pas seulement de réaliser des évaluations ponctuelles, mais de construire une véritable culture nationale de l’évaluation, appuyée sur des méthodes rigoureuses, des données fiables, des institutions fortes, un Parlement outillé et une participation citoyenne active. C’est à cette condition que l’évaluation pourra devenir un véritable instrument de gouvernance par la preuve, de performance publique, de redevabilité démocratique et de transformation de l’État.

IV. La mobilisation des sources pour soutenir l’évaluation des politiques publiques : un levier stratégique pour une gouvernance fondée sur la preuve

Il faut souligner d’abord que l’efficacité d’un système national d’évaluation repose avant tout sur la qualité, la disponibilité et la fiabilité des données mobilisées. Parce qu’évaluer, c’est confronter les objectifs politiques de publiques aux résultats observés sur le terrain. Mais sans données crédibles, accessibles et interopérables, l’évaluation se réduit à un exercice de style. Or le Sénégal dispose de multiples gisements d’informations produits par des institutions publiques, des partenaires techniques, des ONG et des acteurs de la recherche. Toutefois, ces sources restent trop souvent dispersées, cloisonnées ou sous-utilisées. Ainsi, pour bâtir une gouvernance publique fondée sur la preuve, il est indispensable d’articuler ces différentes sources dans une approche systémique, cohérente et intégrée.

4.1. De la loi au résultat : l’Assemblée nationale ouvre le chantier stratégique de l’évaluation des politiques publiques

Le Guide méthodologique de l’Assemblée nationale sur l’évaluation des politiques publiques constitue une avancée institutionnelle importante, car il cherche à rendre effective la mission constitutionnelle du Parlement en matière d’évaluation. Ensuite, il clarifie les notions essentielles, distingue l’évaluation du suivi, du contrôle, de l’audit et de l’inspection, et propose un cadre méthodologique fondé sur les critères de pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact, durabilité et équité. Son principal acquis est de poser les bases d’un dispositif parlementaire d’évaluation, notamment à travers un Comité d’Évaluation des Politiques Publiques et une Direction technique dédiée. Il ouvre ainsi la voie à un Parlement plus actif, capable d’apprécier les résultats réels de l’action publique, d’éclairer les décisions budgétaires et de renforcer la redevabilité démocratique.



Cependant, le guide présente encore des limites car, il reste un référentiel méthodologique et ne remplace pas une loi d’orientation sur l’évaluation des politiques publiques. Ainsi, dans ce cadre il devrait être renforcé par des moyens financiers, des compétences techniques, un accès garanti aux données de l’Exécutif, des méthodes scientifiques plus avancées, une participation citoyenne plus structurée et un suivi obligatoire des recommandations. En définitive, le guide constitue une base utile et prometteuse. Mais son véritable enjeu est son opérationnalisation en ce sens qu’il faut passer d’un document de référence à un système parlementaire permanent, indépendant, outillé et capable de faire de l’évaluation un instrument de performance publique, de transparence et de redevabilité nationale.



4.2. Les partenaires techniques et financiers : des pionniers dans la production d’évaluations rigoureuses



Historiquement, les partenaires techniques et financiers (PTF) ont joué un rôle moteur dans la mise en place des évaluations au Sénégal. Ils ont introduit des méthodologies rigoureuses, financé des études d’impact et contribué à instaurer une culture du suivi-évaluation dans plusieurs secteurs clés. C’est ainsi que, la Banque mondiale, le PNUD ou l’UNICEF ont mené des évaluations approfondies sur des programmes nationaux comme :

* le Programme National de Bourses de Sécurité Familiale (PNBSF), dont l’évaluation à mi-parcours, conduite avec l’appui de l’UNICEF, a permis de renforcer le ciblage des ménages bénéficiaires et d’améliorer la régularité des paiements ;

* le Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC), évalué avec le concours de la Banque mondiale, qui a révélé l’importance d’une meilleure articulation entre infrastructures construites et dispositifs de maintenance locale ;

* le Projet de Lutte contre la Malnutrition (CLM), dont les évaluations, menées conjointement par le PNUD et la Banque mondiale, ont mis en évidence la pertinence des interventions communautaires dans la réduction des retards de croissance infantile.

Ces initiatives ont démontré la valeur ajoutée des approches combinant rigueur méthodologique, analyse d’impact et recommandations opérationnelles. Elles constituent des références à capitaliser dans la construction d’un cadre national d’évaluation autonome et durable. Si les PTF ont pavé la voie, la durabilité du système d’évaluation repose désormais sur la capacité des institutions nationales à s’approprier ces démarches et à produire elles-mêmes des données probantes.



4.3. Le rôle central des institutions publiques dans la production et l’exploitation des données



Le pilier fondamental de tout dispositif d’évaluation demeure la production statistique nationale. Au Sénégal, ce rôle est assumé principalement par l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), qui réalise des enquêtes de référence :

⇨ l’Enquête de Suivi de la Pauvreté au Sénégal (ESPS),

⇨ les Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS),

⇨ l’Enquête sur l’Emploi et le Secteur Informel,

⇨ ou encore les Comptes Nationaux.

Ces instruments offrent un socle solide pour mesurer les effets des politiques sur la pauvreté, la santé, l’éducation ou l’emploi. Par exemple, les données issues de l’ESPS peuvent aider à évaluer les impacts du Programme de Développement Local (PNDL) sur la réduction des inégalités régionales, tandis que les EDS peuvent éclairer les choix stratégiques du Programme National de Santé de la Reproduction.



À côté de l’ANSD, la Direction Générale de la Planification et des Politiques Économiques (DGPPE) constitue un autre maillon clé. Elle produit des revues sectorielles, des rapports de performance économique, ainsi que des suivis de l’Agenda National de transformation systémique. Ainsi, ces documents, lorsqu’ils sont exploités dans une logique d’évaluation, permettent de confronter les objectifs de croissance et de développement aux résultats obtenus sur le terrain. Cependant, ces données restent souvent fragmentées entre institutions, rendant difficile leur intégration sur une base nationale cohérente.



Ensuite vient s’ajouter l’absence d’interopérabilité entre les systèmes d’information sectoriels (éducation, santé, agriculture, finances publiques, emploi, environnement, etc.) et ceci, constitue une faiblesse majeure. Ainsi, pour y remédier, le Sénégal pourrait s’inspirer de l’expérience du Maroc, qui a créé une plateforme nationale intégrée de suivi-évaluation connectant les bases statistiques des ministères, des régions et des institutions de recherche. Ce type d’infrastructure renforcerait la cohérence et la fiabilité des évaluations menées au niveau national.



4.4. Les acteurs de la recherche et de l’expertise : un appui scientifique indispensable



La contribution des institutions académiques et des centres de recherche reste déterminante pour garantir la rigueur scientifique des évaluations. Des structures comme le CESAG, l’UCAD, ou encore des organismes internationaux tels que Innovations for Poverty Action (IPA), ont conduit des évaluations expérimentales d’envergure nationale. L’un des exemples les plus marquants est l’évaluation du programme de transferts monétaires de la DGPSN, réalisée avec le soutien d’IPA. Cette étude a mobilisé une méthode de randomisation contrôlée (RCT) pour mesurer l’impact direct des allocations sur la consommation, la nutrition et la scolarisation des enfants.



Les résultats ont mis en évidence des effets significatifs sur la résilience des ménages, démontrant la puissance de la méthode pour éclairer les décisions publiques. De même, dans le domaine de l’éducation, l’UCAD, en partenariat avec la Banque africaine de développement (BAD), a conduit une évaluation d’impact du Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Équité et de la Transparence (PAQUET), révélant les effets différenciés des investissements éducatifs selon les territoires. Ces expériences montrent que la recherche appliquée et les partenariats scientifiques renforcent la crédibilité et l’utilité politique des évaluations, à condition que leurs conclusions soient effectivement intégrées dans le processus décisionnel. Au-delà de la production de données et de l’analyse scientifique, l’efficacité du système dépend aussi de la capacité de l’État à articuler ces multiples sources et d’en faire un instrument collectif d’aide à la décision.



4.5. Les organes de contrôle et d’audit : une source complémentaire de connaissance publique



Les institutions de contrôle telles que l’Inspection Générale d’État (IGE), la Cour des Comptes, l’Inspection Générale des Finances (IGF) ou l’OFNAC produisent régulièrement des rapports d’audit de performance ou de bonne gouvernance. Bien que leur mission principale soit de vérifier la conformité et la régularité, leurs analyses contiennent souvent des informations précieuses sur l’efficacité et l’efficience des politiques. Par exemple, les rapports de la Cour des Comptes sur le Fonds de Riposte COVID-19 (Force-COVID-19) ont permis de mesurer l’adéquation entre les fonds mobilisés et les bénéficiaires ciblés, tout en identifiant les goulots d’étranglement administratifs qui ont freiné la distribution des aides.



Ces constats peuvent servir de base à des évaluations ex post approfondies, orientées vers la correction des défaillances structurelles. Ainsi, pour transformer ces rapports en instruments d’évaluation, il est essentiel d’instaurer des passerelles méthodologiques entre contrôle et évaluation en associant, par exemple, la Cour des Comptes à la future Haute Autorité Nationale de l’Évaluation, afin d’assurer la complémentarité entre régularité et performance.



V. Vers un système national intégré d’information évaluative



L’ensemble de ces acteurs tels que les PTF, les institutions publiques, les chercheurs et les organes de contrôle ainsi que les experts consultants constituent un écosystème riche mais dispersé. Ce faisant, pour que l’évaluation serve effectivement la décision publique, il faut désormais construire un système national intégré d’information évaluative, capable de :

⇨ centraliser et harmoniser les données issues de différentes sources ;

⇨ garantir leur interopérabilité technique et méthodologique ;

⇨ assurer un accès public sécurisé et transparent aux résultats.

Un tel dispositif pourrait être hébergé au sein d’un observatoire national de l’évaluation et de la performance publique, reliée à la DGPPE, à l’ANSD et au Parlement. Il servirait à alimenter le débat public, à renforcer la transparence et à fonder les décisions politiques sur des preuves concrètes.



A titre d’exemple c’est le cas du Ghana, avec sa National Evaluation Policy, ou du Bénin, avec son Observatoire de Suivi et d’Évaluation du Développement, prouve qu’un tel modèle est non seulement possible, mais porteur de résultats significatifs en matière d’efficacité publique et de confiance citoyenne.



Ainsi, la mobilisation des sources d’évaluation ne se limite pas à un exercice technique mais elle constitue le cœur battant d’une gouvernance moderne, fondée sur la preuve, la transparence et l’apprentissage collectif. Pour le Sénégal, il s’agira de renforcer les synergies entre producteurs de données, les institutions publiques et les chercheurs, dans le but de poser les bases d’un État intelligent, capable d’écouter, d’apprendre et d’améliorer de façon continu la qualité de ses politiques.



VI. Vers une gouvernance publique fondée sur les preuves : bâtir un État apprenant et responsable



L’évaluation des politiques publiques n’a de véritable sens que lorsqu’elle alimente la décision politique, oriente la planification et éclaire la dépense publique. Autrement dit, son objectif ultime n’est pas seulement de produire des rapports, mais de transformer la manière dont l’État pense, agit et rend compte. Car dans un contexte marqué par la rareté des ressources, la montée des inégalités et la demande croissante de transparence, le Sénégal doit engager une transition vers une gouvernance fondée sur la preuve où les politiques se conçoivent, s’ajustent et se justifient sur la base de résultats objectivés.



6.1. Repenser la décision publique à la lumière de la preuve



Traditionnellement, la décision publique au Sénégal comme dans de nombreux pays en développement, repose davantage sur des considérations politiques, des intuitions ou des urgences conjoncturelles que sur une analyse empirique des faits. Cette pratique entraîne souvent une dispersion des priorités, des projets mal ciblés et une allocation inefficiente des ressources. Or, une gouvernance fondée sur la preuve (evidence-based policy) repose sur un principe simple à savoir : les politiques doivent s’appuyer sur des données, des évaluations et des analyses crédibles.



C’est ce modèle qu’ont adopté plusieurs États qui ont réussi leur mutation institutionnelle. Par exemple, au Rwanda, chaque nouveau programme public est précédé d’une évaluation ex ante obligatoire et suivi d’un rapport annuel de performance mesurant l’impact sur les citoyens. Ce système a permis d’optimiser les dépenses publiques et de réduire de moitié le taux de pauvreté en vingt ans.

De même, au Bénin, le gouvernement a instauré depuis 2019 une Politique Nationale d’Évaluation, rendant obligatoire l’évaluation des grands projets publics. Les résultats sont publiés et débattus au Parlement, renforçant ainsi la redevabilité et l’apprentissage collectif.

Ces exemples montrent que la transformation de la décision publique passe par l’institutionnalisation d’une boucle de rétroaction entre la mise en œuvre, l’évaluation et la reformulation des politiques. Dans un tel cadre, l’État devient alors un acteur apprenant, capable d’ajuster ses interventions en fonction des résultats observés. Par ailleurs, ce changement de paradigme nécessite non seulement une réforme juridique et institutionnelle, mais aussi un renouvellement profond des méthodes, des capacités et des mentalités au sein de l’administration.



6.2. Des méthodes rigoureuses au service de la performance publique



Pour asseoir une gouvernance fondée sur la preuve, il est essentiel que les institutions publiques intègrent les méthodes scientifiques d’évaluation dans leurs pratiques quotidiennes. Il s’agit ainsi, des approches coût-efficacité, coût-efficience et coût-utilité, déjà présentées, doivent devenir des instruments standards d’aide à la décision, car elles aident, par exemple :



⇨ d’arbitrer entre plusieurs politiques selon leur rentabilité sociale ;

⇨ d’identifier les dispositifs les plus performants pour chaque franc CFA dépensé ;

⇨ et de renforcer la transparence dans la gestion budgétaire.



L’introduction de méthodes contrefactuelles (telles que les essais contrôlés randomisés ou la méthode des doubles différences) ouvre une nouvelle ère de rigueur empirique dans l’action publique. Prenons l’exemple du Programme de filets sociaux appuyé par la Banque mondiale : son évaluation a permis de mesurer scientifiquement l’impact des transferts monétaires sur la consommation des ménages pauvres, révélant que chaque 1 000 FCFA transféré se traduisait par une hausse de 700 FCFA dans les dépenses de base ce qui constitue une preuve tangible d’un effet redistributif réel.



Ainsi, de telles analyses donnent aux décideurs des arguments rationnels pour défendre leurs politiques, d’ajuster les budgets et de renforcer la confiance des partenaires financiers. Elles constituent aussi une réponse directe aux critiques d’inefficience souvent adressées à la dépense publique. Mais la rigueur méthodologique, si essentielle soit-elle, ne suffit pas. Encore faut-il que les résultats produits soient intégrés dans les mécanismes institutionnels de décision et de redevabilité.



6.3. Intégrer l’évaluation dans le cycle de la dépense publique et de la planification



Pour que l’évaluation devienne un véritable levier de gouvernance, elle doit être insérée au cœur du cycle budgétaire et de la planification stratégique. Concrètement, cela implique que chaque ministère ou programme budgétaire soit tenu de :



⇨ conduire une évaluation ex ante avant tout lancement de politique majeure ;

⇨ réaliser une évaluation intermédiaire à mi-parcours pour corriger les écarts ;

⇨ publier une évaluation ex post avant tout renouvellement ou extension du programme.



Ces évaluations devraient être annexées aux Documents de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuelle (DPBEP) et aux revues sectorielles annuelles. Un modèle inspirant peut-être trouvé au Maroc, où le Ministère des Finances exige désormais que les rapports d’évaluation accompagnent les lois de finances pour justifier la reconduction ou la suppression des programmes. Cette intégration a permis de supprimer plusieurs projets redondants et d’optimiser la dépense publique. De la même manière, le Sénégal pourrait instaurer une “note d’évaluation obligatoire” dans tout dossier budgétaire supérieur à un certain seuil (par exemple, 5 milliards FCFA), garantissant que les choix publics reposent sur des analyses de rentabilité et d’impact social.

Cette démarche transformerait la logique de dépense en logique de performance, faisant de l’évaluation une condition de financement. Mais pour qu’un tel système fonctionne, encore faut-il renforcer les capacités humaines, institutionnelles et technologiques nécessaires à la production et à l’exploitation de ces évaluations.



VII. Promouvoir une culture de l’évaluation et de la redevabilité partagée



La véritable réussite de l’institutionnalisation de l’évaluation dépendra de l’adhésion des acteurs politiques, administratifs et citoyens. Il s’agit d’instaurer une culture de la performance et de la transparence, où l’évaluation n’est plus perçue comme un instrument de sanction, mais comme une opportunité d’apprentissage et d’amélioration. Pour cela, trois leviers doivent être activés :

1. L’exemplarité du leadership politique, à travers un engagement public clair en faveur de la transparence des résultats.

2. La participation citoyenne, via des mécanismes d’évaluation participative (jurys citoyens, panels locaux, observatoires de suivi).

3. La valorisation des réussites, afin de montrer que l’évaluation n’est pas synonyme d’échec, mais un outil de progrès collectif.

L’expérience de la ville de Saint-Louis, qui a expérimenté un budget participatif évalué conjointement par la mairie et les citoyens, démontre que cette approche favorise la confiance, la transparence et la coresponsabilité locale. Ainsi, promouvoir la culture de l’évaluation, c’est refonder le lien de confiance entre l’État et la société, entre les institutions et les citoyens.



VIII. De la preuve à la transformation : vers un État apprenant



Un État fondé sur la preuve est, par essence, un État apprenant : il observe, analyse, corrige et améliore. Ce modèle transforme l’évaluation comme un moteur de changement institutionnel Car :

⇨ Chaque politique évaluée devient un laboratoire d’apprentissage pour les suivantes.

⇨ Chaque erreur identifiée devient une opportunité d’innovation.

⇨ Chaque résultat mesuré devient un argument de réforme.



C’est ainsi que l’évaluation cesse d’être une formalité pour devenir une fonction stratégique du pilotage public. Instituer une gouvernance publique fondée sur la preuve, c’est construire un État capable non seulement de décider, mais surtout d’apprendre, État de résultats, d’efficacité et de responsabilité. Ce faisant, bâtir une République de la preuve pour une gouvernance publique performante, transparente et responsable.



L’évaluation des politiques publiques ne relève plus d’un simple exercice technique ou d’une exigence de conformité administrative et s’impose désormais comme le cœur battant de la gouvernance moderne, le socle sur lequel se construisent la légitimité de l’État, la performance de l’action publique et la confiance des citoyens. Au Sénégal, les défis actuels du surendettement, de la contrainte budgétaire, des inégalités sociales, des urgences climatiques et des pressions démographiques imposent une mutation profonde de la manière de concevoir, de gérer et de rendre compte des politiques publiques. Cette mutation passe par un changement de paradigme a savoir : passer d’un État procédural à un État apprenant ; d’une gouvernance intuitive à une gouvernance fondée sur les preuves.



8.1. De la dépense à la performance : l’évaluation comme boussole de l’action publique



L’évaluation permet à l’État de mesurer, d’ajuster et de prioriser. Elle transforme la dépense publique en investissement productif, en orientant les ressources vers les politiques qui démontrent leur efficacité et leur équité. Dans un contexte de rareté des moyens, elle devient la boussole d’un pilotage intelligent, garantissant que chaque franc dépensé contribue réellement à améliorer le bien-être collectif. Elle offre aussi une arme puissante contre la déperdition des ressources et la reproduction des erreurs. Car évaluer, c’est apprendre à mieux faire, à moindre coût, pour plus de résultats. C’est reconnaître que la transparence et la performance ne s’opposent pas, mais se renforcent mutuellement.



8.2. De la verticalité au partenariat : l’évaluation comme contrat démocratique



Institutionnaliser l’évaluation, c’est refonder la relation entre l’État et la société. C’est donner au Parlement, aux collectivités locales, aux citoyens et aux médias la possibilité d’exiger des comptes, non pas pour sanctionner, mais pour comprendre et améliorer. Dans cette perspective, l’évaluation devient un contrat démocratique de redevabilité partagée, où chaque acteur, décideur, technicien et citoyen devient co-responsable du résultat collectif. A ce titre, des expériences réussies, comme les jurys citoyens d’évaluation locale à Saint-Louis ou les forums de redevabilité du PNDL, montrent que l’ouverture de la décision publique renforce la confiance et stimule l’engagement citoyen.



8.3. De la dépendance à l’autonomie : l’évaluation comme souveraineté nationale



Jusqu’ici, une grande partie des évaluations réalisées au Sénégal ont été initiées ou financées par les partenaires techniques et financiers. Si ces appuis ont été précieux, le temps est venu de passer d’une évaluation subie à une évaluation instituée, souveraine et systémique. Le Sénégal doit se doter d’une Haute Autorité Nationale de l’Évaluation, indépendante et pluraliste, adossée au Parlement et ouverte à la société civile. Cette institution garantirait la rigueur méthodologique, la transparence des résultats et l’impartialité des analyses. À travers elle, l’État affirmerait son autonomie intellectuelle et sa maturité démocratique, en inscrivant l’évaluation au cœur du contrat social et du processus décisionnel.



8.4. De la fragmentation à la cohérence : l’évaluation comme système intégré



L’avenir de la gouvernance publique sénégalaise repose sur la capacité à bâtir un système national intégré d’information évaluative, reliant la DGPPE, l’ANSD, les ministères, les organes de contrôle, les universités et les partenaires techniques. Un tel dispositif favoriserait la circulation des données, la mutualisation des analyses et la consolidation d’une mémoire institutionnelle collective. Dans cette perspective, la transformation digitale doit devenir un levier d’efficacité : plateformes ouvertes, bases de données interconnectées, tableaux de bord dynamiques, intelligence artificielle au service du suivi et de l’évaluation. Ainsi, l’État pourrait anticiper, mesurer et corriger ses politiques en temps réel, tout en rendant compte de manière transparente à ses citoyens et à ses partenaires.



8.5. De la parole à l’évidence : l’évaluation comme culture nationale



Enfin, bâtir une culture nationale de l’évaluation, c’est faire émerger une nouvelle éthique de la responsabilité publique. C’est encourager les décideurs à s’appuyer sur des faits plutôt que sur des discours, sur des indicateurs plutôt que sur des slogans. C’est valoriser les réussites démontrées, corriger les faiblesses identifiées, et replacer l’intérêt général au centre de l’action de l’État. L’évaluation doit être enseignée, partagée, valorisée.



Elle doit inspirer une nouvelle génération de décideurs de ministres, de parlementaires, de maires, de directeurs d’agences, de planificateurs, d’économistes, qui voient dans la preuve non comme une contrainte, mais plutôt une promesse de progrès et de crédibilité.



Conclusion finale : vers un État de la preuve



En définitive, institutionnaliser l’évaluation, c’est refonder l’action publique autour de trois piliers essentiels : la performance, la transparence et l’apprentissage collectif. C’est transformer la gouvernance publique du sénégal pour la rendre plus prévisible, plus efficace, et plus équitable. C’est aussi donner un nouveau sens à la responsabilité politique c’est à dire: celle qui s’assume, se mesure et se démontre. Car le Sénégal a aujourd’hui une occasion historique de faire de l’évaluation un pilier de sa modernisation institutionnelle et de son développement durable. Évaluer, c’est gouverner autrement. C’est bâtir une République de la preuve. C’est donner à chaque politique publique la valeur qu’elle mérite : celle de transformer réellement la vie des citoyens.



Par Souleymane Zakaria Cissokho

​​Expert-Consultant en evaluation économique et financiere de projet

Administrateur du Cabinet Prospect