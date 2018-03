L'étonnante photo de Mohamed VI après son opération du cœur

Le roi Mohamed VI pose après son opération du cœur dans une clinique parisienne : une étonnante photo, diffusée par la monarchie marocaine mardi 27 février, le montre humblement étendu dans son lit d'hôpital, après l'intervention, entouré de ses proches.



Figurent sur la photo son frère, le prince Moulay Rachid, ses sœurs, les princesses Meryem, Hasnaa, et Asma, ainsi que ses enfants, Khadija, 10 ans, et Moulay El Hassan, 14 ans, ce dernier lui tenant la main droite.



Le souverain, âgé de 54 ans a présenté le samedi 20 janvier un trouble du rythme cardiaque. Ses médecins ont conclu à un "flutter auriculaire sur cœur sain", et il a subi l'opération "avec succès", a précisé un communiqué de l'équipe médicale.



"L'ablation par radiofréquence de cette arythmie, réalisée ce jour à la clinique Ambroise Paré à Paris a permis de normaliser le rythme cardiaque", selon un communiqué diffusé lundi par l'agence marocaine MAP.



Mohamed VI "reprendra ses activités normales sans restriction aucune" à l'issue d'une période de repos "prescrite par ses médecins traitants", selon le communiqué.



Le monarque du royaume, qui séjourne régulièrement en France où il possède un château, avait subi en septembre dernier dans un hôpital parisien une intervention chirurgicale pour une lésion bénigne à l'œil.