L’essor de l’Intelligence Artificielle face aux Banques Centrales : « Saisir les opportunités pour accélérer sa transformation économique et sociale » (Gouverneur BCEAO)

La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a accueilli ce mercredi une conférence majeure sur l'Intelligence Artificielle (IA), intitulée "Opportunités et Défis pour les Banques Centrales". Devant un parterre de gouverneurs, vice-gouverneurs et représentants de Banques Centrales, Jean-Claude Kassi Brou, Gouverneur de la BCEAO, a salué la participation des partenaires du Fonds Monétaire International, de la Banque Mondiale, de la Banque des Règlements Internationaux et de l’Institut de Stabilité Financière, venus partager leur expertise.



Le Gouverneur a rappelé que la thématique de l'IA est inhabituelle pour les rencontres des Banques Centrales, contrastant avec les sujets traditionnels liés à la politique monétaire et à la stabilité financière. Aux côtés du ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, Jean-Claude Kassi Brou a insisté sur le rôle déterminant de l'IA dans le domaine monétaire et financier.



« L’avènement de l’Intelligence Artificielle (IA) constitue une révolution qui change déjà en profondeur de nombreux domaines d'activité et affecte des pans entiers de la société. Ce pouvoir transformateur croissant de l'IA mérite une attention particulière des autorités en charge des politiques économiques », a-t-il déclaré.



L'Afrique, un continent engagé dans la révolution de l'IA

Au niveau international, le sommet pour l'action sur l'Intelligence Artificielle tenu à Paris en février 2025 a abouti à la signature, par une soixantaine de pays, d’une déclaration commune en faveur d'une IA « ouverte », « inclusive » et « éthique ». À l’instar des autres continents, l'Afrique s’est également engagée à saisir les opportunités offertes par l'IA pour accélérer sa transformation économique et sociale.



Ainsi, en vue de concrétiser cette ambition, l’Union Africaine a adopté plusieurs actions, notamment la stratégie continentale sur l’IA en 2024, qui vise à mettre cette technologie au service du développement durable et de la prospérité du continent, a rappelé le Gouverneur de la BCEAO.



Dans cette perspective, plusieurs initiatives ont vu le jour, comme le programme « Artificial Intelligence for Africa » ou la mise en place du « Conseil Africain de l'Intelligence Artificielle », lors du Sommet mondial sur l'Intelligence Artificielle en Afrique, tenu en avril 2025 à Kigali, au Rwanda. Jean-Claude Kassi Brou a précisé que ce conseil vise à stimuler l’innovation et l’harmonisation des politiques numériques sur le continent.



La BCEAO face aux défis et opportunités de l'IA

« L’IA ouvre des perspectives exceptionnelles pour nos institutions. Toutefois, comme pour toute innovation, elle comporte également des défis et des risques qu’il nous faut appréhender et contenir pour assurer son efficacité », a ajouté le Gouverneur.



C’est dans ce contexte que, à l’instar de plusieurs Banques Centrales, la BCEAO a mis en place, en juillet 2024, un Comité de Réflexion sur l'Intelligence Artificielle (CRIA). Ce comité a pour mission de proposer une feuille de route pour le déploiement de cet outil en son sein, en évaluant les bénéfices attendus ainsi que les prérequis pour une intégration réussie.



Le Gouverneur a conclu en exprimant son souhait que les échanges lors de cette conférence permettent d’approfondir les enjeux stratégiques et opérationnels associés à l’intégration de l’IA dans les activités des Banques Centrales, afin de mieux remplir leurs missions de stabilité monétaire et financière et de renforcer ainsi la résilience des économies de la région.