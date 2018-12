L'esplanade du monument de la Renaissance prêt pour accueillir Balla Gaye 2 et Modou Lô pour un 4e face-to-face

Ambiance à l'esplanade du monument de la Renaissance africaine, avec une décoration particulière et une effervescence inhabituelle, un ring de boxe y est installé. « C’est Noël », nous rappellent les jeunes venus se balader.



Modou Lo et Balla Gaye 2 se retrouvent, ce mardi jour de Noël, face-à-face au monument de la Renaissance. Ici, tout est en ordre pour accueillir le duel verbal des adversaires du drapeau Macky Sall. Le Roc et BG2 seront dans quelques instant en face-to-face pour le quatrième rond, qui rentre dans le cadre de la promotion de leur combat du 13 janvier 2019.



Un duel verbal qui s'annonce tendu. Car, entre le Lion de Guédiawaye et le Roc des Parcelles assainies, ça ne rigole pas. C'est d'abord une histoire de rivalité entre deux localités de la banlieue...