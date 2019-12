L’environnement halieutique face aux industries pétrolières : le Forum Civil engage le ministère de la pêche

C’est depuis presque soixante ans que le Sénégal fait l’objet de nombreuses recherches pétrolières et gazières et par conséquent, la cible de plusieurs multinationales et entreprises.



Ces ressources pétrolières et gazières, si elles sont bien gérées, peuvent accélérer la croissance économique et permettre à long terme, de faire du Sénégal un pays industrialisé et à revenu intermédiaire d’ici 2030.



Pour le Sénégal, la question sera de savoir, comment les dirigeants comptent s’y prendre pour faire la jonction ou cette conciliation entre cette exploitation des ressources halieutiques et celles pétrolières et gazières offshore.



C’est pourquoi le Forum civil en partenariat avec le ministère de la pêche et de l’économie maritime et avec la plateforme de pêche et des changements climatiques initie ce matin un débat d’échanges pour intervenir sur le processus de gestion des risques qui peuvent découler de ces exploitations.



Il sera, au terme de ces discussions, l’occasion de dégager des recommandations qui vont servir de support aux différents acteurs de la pêche et des pétroles, de mieux appréhender ces possibles effets néfastes qui peuvent affecter cette partie importante de l’économie sénégalaise.