L'enfer des centres de détention de migrants en Libye raconté par deux migrants Sénégalais de retour

La semaine dernière, un camp de détention de migrants situé à Tadjourah, un quartier de la périphérie tripolitaine, a été la cible d'un bombardement qui a fait une cinquantaine de morts parmi les candidats à l'aventure. Le raid est attribué à l'armée nationale libyenne dirigée par le Maréchal Khalifa Haftar. La communauté internationale a condamné cette attaque qui, en sus d'avoir occasionné des morts, a encore mis à nu les conditions difficiles des migrants de passage en Libye pour atteindre "l'Eldorado" européen. Mais que vivent vraiment les migrants dans ces centres de détention ? Pour découvrir un pan de cette vie carcérale pas comme les autres, Dakaractu a tendu son micro à Adama Diallo et Mamadou Siradio Boiro, deux anciens candidats à la migration irrégulière. Adama Diallo a fait un an en Libye, entre differents centres de détention, tandis que Siradio Boiro semble avoir connu pire pour avoir vécu 3 ans dans ce pays perdu par l'intervention de la communauté internationale en 2011. Mieux, il affirme avoir fréquenté le camp de détention de Tadjourah qui a été bombardé et n'exclut pas la possibilité que des citoyens sénégalais fassent partie des victimes. Témoignages glaçant de deux migrants de retour...