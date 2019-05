L'enfant de 9 ans tombé dans un puits : Habib Niang obstrue les deux puits de Takhikao et invite les parents à plus de vigilance.

Après avoir obstrué les deux puits situés au quartier Takhikao de Thiès sur demande des populations, le leader du mouvement "And suxxali", Habib Niang s'est rendu dans ledit quartier pour constater de visu les travaux.

Pour rappel, un enfant âgé de 9 ans est tombé dans l'un des puits, alors qu'il jouait avec ses camarades. Plusieurs sollicitations

des populations auprès des politiques et bonnes volontés ont été faites pour obstruer ces deux puits, mais ce fut sans suite. Que des promesses! Lesquelles seront finalement réalisées par le leader du mouvement "And suxxali Sénégal" pour la sécurité des enfants et, afin qu'un tel drame ne se reproduise plus dans ce quartier.

Cependant, le leader de "And suxxali", face aux violences faites aux enfants et femmes, a invité les parents à plus de vigilance. Ce geste de haute facture a été salué par les populations qui se disent prêtes à l'accompagner aux locales prochaines.