L'efficacité de la Vitamine C contre le Covid-19 démontrée par une étude de Sermo.

Nous écrivions à partir d'un cas pratique au Sénégal que la Vitamine C fait partie des recettes utilisées par notre pays contre le Covid 19. En effet, des doses quotidiennes de Vitamines ont été données à un patient qui ne pouvait pas prendre l'hydroxychloriquine et au bout de deux semaines, il a été déclaré guéri. Il est sorti d’hôpital. Une étude vient de montrer que cette formule marche aussi ailleurs.

Ladite étude a été menée dans 30 pays, essentiellement d'Amérique, d'Europe et d'Asie. Elle a montré que les médecins utilisent la Vitamine C contre le Covid-19.

Sur les cinq mille médecins entendus interrogés, 28% recommandent de prendre quotidiennement de la Vitamine C (suppléments/fruits/légumes) pour se protéger du COVID-19.

Les médecins ont aussi affirmé avoir recommandé ou vu recommander à leurs patients de la Vitamine C (32%), du zinc (21%) et de la Vitamine D (19%).