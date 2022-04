L’économiste Abdoulaye Ly, nouveau Directeur Exécutif du Club des Investisseurs Sénégalais.

Le Club des Investisseurs Sénégalais a un nouveau Directeur exécutif, plus d'un an après la démission du Docteur Abdourahmane Diouf, en octobre 2020. Il s’agit de l’économiste Abdoulaye Ly. Le nouveau Directeur Exécutif du CIS a travaillé au département des études économiques et de la monnaie de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pendant plus de 20 ans.





À noter qu' avant cette nomination, Abdoulaye Ly travaillait pour le gouvernement du Sénégal, notamment comme conseiller technique en investissement du Ministère de l’Industrie. Le nouveau patron du Club des Investisseurs Sénégalais était au cœur des projets et réformes du Plan Sénégal Émergent (PSE) pour avoir été membre de l’équipe de haut management de l’APIX, puis Directeur de la promotion des investissements du Sénégal.