"L’économie Numérique se porte bien. Nous voulons atteindre plus de 10% à l’horizon 2025 et créer plus de 2.000 emplois " (Abdoulaye Bibi Baldé)

un atelier sur l’économie numérique a été organisé ce jour à Dakar sous la présence effective du ministre de la communication , des télecommunications et de l’économie numérique, Abdoulaye Bibi Baldé avec la participation du ministère de l’économie et des finances ainsi que de la directrice des opérations de la Banque Mondiale basée au Sénégal, Louise Cord .







IL était question d’évaluer l’économie numérique du Sénégal par rapport aux meilleurs pratiques internationales pour ainsi identifier les forces et faiblesses du Système et de l’infrastructure actuels, mais aussi partager les principales références et expériences transformatrices d’autres pays à travers des études de cas.



A cet effet Jérome en charge des TIC à la Banque Mondiale a énuméré quelques contraintes tant sur le plan technique qu’institutionnels , “ il y’a des questions relatives aux fréquences , le problème de la création du conseil national numérique qui va permettre une meilleure activité. “ Pour lui les recommandations de la Banque Mondiale seraient de respecter les meilleures pratiques , en espérant que le secteur privé sera présent “ mais surtout ne pas taxer pour créer la valeur , mais il faut créer le contexte pour y avoir de la valeur”





L’objectif étant de mettre tout le monde autour dune table pour avoir une cohérence comme dans les plus grands pays européens.



D’après Mayacine Camara, coordinateur de la DGPPE , Direction Générale de la Planification et des politiques Economiques “pour mieux gérer le secteur numérique , la contribution à la croissance est très élevée, le secteur du numérique fait presque 8.7 % de croissance économique avec d’énormes potentiels, mais si le Sénégal veut maintenir son rythme de croissance, on est obligé d'aller vers le numérique.” Selon le ministre de la communication Abdoulaye Bibi Baldé "l’économie numérique se porte bien au Sénégal étant donné que sa part du PIB est autour de 8% et nous voulons atteindre plus de 10% à l'horizon 2025 et créer plus de 20.000 emplois et ainsi atteindre les 12% , donc c'est dynamique et le contexte le montre puisque nous préparons l’axe 2 du Plan Sénégal émergent ,et cet atelier est venu à son heure , et cela est une nouvelle source à côté de l'agriculture et autres..."