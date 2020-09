L'école du parti de l'APR : La jeunesse républicaine invitée à se mobiliser pour vulgariser les projets et programmes du régime.

La commune des Parcelles Assainies a accueilli ce vendredi, la cérémonie d'ouverture de l'école du parti APR.



Cette rencontre placée sous le signe de l'engagement politique, l'APR face à ses devoirs, obligations étatiques et engagements politiques, a vu la participation de plusieurs autorités et membres de la mouvance présidentielle, notamment le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur, du ministre d'état Mbaye Ndiaye, de Maître Djibril War, par ailleurs directeur de l'école du parti APR.



Une occasion saisie par le ministre Amadou Ba par ailleurs coordinateur de l'Alliance pour la République dans la commune des Parcelles Assainies pour inviter la jeunesse républicaine à se mobiliser davantage pour mieux vulgariser les programmes et projets du président de la République Macky Sall.



"Le président Macky Sall est une chance pour le Sénégal et pour l'Afrique. Car tous les pays qui nous entourent, les pays avec qui nous partageons le même espace à part quelques uns en Afrique, tout le monde se retrouve dans des difficultés aujourd'hui. Mais le Sénégal grâce à la vison du chef de l'État a su se relever", a laissé entendre le ministre Amadou Ba qui invite à une mobilisation citoyenne des jeunes et de tous les membres de la mouvance présidentielle pour vulgariser les projets et programmes du président.



"Plus nous avançons plus nous devons revoir nos démarches. Ce qui appelle à une unité de tous les partisans, notamment la jeunesse. Nous devons resserrer davantage les rangs dans la plus grande solidarité autour du chef de l'État pour défendre ses projets et programmes pour le Sénégal", conclut le ministre.



Pour Maître Djibril War, le directeur du l'école du parti, l'engagement politique doit bien pouvoir s'accommoder de la morale, de l'éthique et de la loyauté pour constituer un militant modèle engagé pour servir son pays d'où l'essence même de l'école du parti APR. À cet effet, les vendredis de l'école du parti APR constitueront une rencontre d'échanges et de partage avec les militants pour discuter sur les fondamentaux du parti APR...