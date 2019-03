L'avocat quitte l'Assemblée nationale : Me Madické Niang rend à Wade son "dû"

Suite logique de sa démission du Parti démocratique sénégalais. Me Madické Niang qui était député sous la bannière de la formation politique d'Abdoulaye Wade, a décidé de démissionner de l'Assemblée nationale dès ce jeudi 14 mars. Dakaractu a eu la confirmation de l'entourage du candidat malheureux à la Présidentielle du 24 février dernier.



L'avocat qui a eu aux occuper le poste de président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie enverra un courrier au président de l'Assemblée nationale pour se défaire de son manteau de parlementaire.



Le président du Groupe parlementaire Liberté et Démocratie, Serigne Cheikh Mbacké Bara Doli avait déjà adressé une lettre à Moustapha Niasse pour réclamer la déchéance de Me Madické Niang.