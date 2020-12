L'avis tranché de Guirassy sur la différence entre Wade et Macky : « Wade est un visionnaire (...) Macky, un stratège politique »

En accompagnant l'ancien président de la République, Moustapha Guirassy a bien suivi Me Abdoulaye Wade dans sa démarche et sa vision panafricaine. Dans la manière de gouverner, le député a soulevé des différences entre l'actuel président Macky Sall et le fondateur du parti démocratique sénégalais, Me Abdoulaye Wade.

" L'ancien président avait un contenu panafricain et une réflexion très originale qui lui a même valu d'être mal compris, même par ceux qui l'accompagnaient". Ainsi, Guirassy définit son ancien mentor, Me Abdoulaye Wade.



Revenant sur la différence entre Macky et Wade, l'ancien ministre de la communication considère que "les deux hommes sont différents par rapport à leur parcours, leur expérience et leur manière de faire de la politique". De plus, poursuit Guirassy dans l'émission, 'Profession de Foi', "Macky Sall est un stratège en politique. Il agit souvent sur des manipulations et combines politiques tandis que Wade, c'est quelqu'un qui voit au-delà des fondamentaux du développement".