L’avis de Pape Samba Mboup sur la dissolution du Sen du PDS, ses peines, ses joies et son vœu le plus cher

L’un des ex proches les plus en vue, de Me Abdoulaye Wade, est sorti de son mutisme après un long silence. Pape Samba Mboup, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est sorti de son mutisme pour partager ses regrets, ce qui le rend heureux, mais il a aussi exprimé son vœu le plus cher. L’ex-ministre, chef de cabinet du président Abdoulaye Wade, qui dit avoir fait 6 fois la prison pour ladite formation politique, a aussi regretté son exclusion du Parti démocratique sénégalais (Pds). ‘’Je ne suis plus au Pds, mais tout ce qui s’y passe m’intéresse. Tout ce qui se passe aujourd’hui dans ce parti, je l’avais prédit. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avions été exclus de ce parti Farba (Senghor) et moi’’, a-t-il confié à Dakaractu. Concernant la récente dissolution du Secrétariat exécutif national (Sen) du Pds, il a désapprouvé le choix fait par le ‘’Pape du Sopi’’. Un fait qu’il explique non sans évoquer ce qu’il reproche à Karim Wade. Ce dernier qui, dit-il, était absent au moment où les gens se battaient aux côtés de son père.