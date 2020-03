L’autre défi des scientifiques africains face au COVID-19.

En ces temps de pandémie, la panique s’est emparée des populations, gouvernements et autorités sanitaires du monde entier qui s’empressent de maîtriser la propagation du Coronavirus. Même les systèmes de santé les plus robustes du monde du point de vue ressources et technologie sont mis à l’épreuve.







Les États Unis peinent à pourvoir des tests du COVID-19 fiables et en quantités suffisantes en plus, ils sont mal préparés pour affronter la pandémie en cas de propagation à une échelle similaire à celle des pays comme la Chine.







L’Italie fait face à un « conundrum » existentiel sans précédent face l’augmentation des cas et semble être dépassé par la rapidité de la propagation et le taux de mortalité élevé. Pendant ce temps les scientifiques sénégalais sont en train de faire des prouesses face à la lutte contre COVID-19 malgré les contraintes structurelles.







Ils arrivent à livrer des tests fiables en un temps record (quatre heures de temps en moyenne). Deux des cas confirmés sont totalement guéris et les huit autres sont en train d’être pris en charge par le service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann. Ce que l’on puisse dire pour le moment est que les services du ministère de la santé en étroite collaboration avec l’Institut Pasteur de Dakar, les structures sanitaires locales et l’OMS, sont en train de faire un travail remarquable pour contenir le COVID-19.







Ceci dit, le reste du monde aura encore certainement beaucoup à apprendre de l’expérience sénégalaise comme ce fut le cas durant l’épidémie du virus Ebola qui a révélé par ricochet, l’expertise nigériane et sénégalaise en intervention épidémiologique.







Toutefois, les scientifiques sénégalais et africains doivent être au-devant de la scène pour magnifier leur succès et expérience en matière de médecine tropicale et de recherche médicale avant que d’autres s’en approprient.







Leur prouesse continue de susciter beaucoup d’intérêts de la part des laboratoires et industries pharmaceutiques des pays industrialisés qui verront en l’expérience africaine une aubaine pour développer des remèdes et éventuellement engranger des centaines de millions voire de milliards de dollars sur le dos de nos vaillants chercheurs.







En d’autres termes, il est temps que nos scientifiques développent des mécanismes de vulgarisation de leur recherche et succès médicaux à l’échelle mondiale mais également capitaliser sur ces expériences pour développer des remèdes et vaccins commercialisables à l’image des industries pharmaceutiques des pays du Nord. En pareille circonstance, il faut peut-être que les chercheurs africains en général et ceux du Sénégal en particulier pensent à tester nos remèdes traditionnels.







Par exemple, qu’est-ce que le Ngeer (Guiera Sénégalensis), traditionnellement utilisé pour lutter contre la rhume, et d’autres maux peut faire face au COVID-19? Il existe d’autres remèdes locaux dont l’efficacité devrait être testée face au Coronavirus.







En d’autres termes, à l’heure où tous les laboratoires, universités et compagnies pharmaceutiques des pays du Nord s’activent pour trouver un vaccin miracle, les scientifiques sénégalais et africains doivent être beaucoup plus audacieux et refuser d’être toujours éclipsés ou validés par leurs homologues occidentaux qui souvent, considèrent le continent Africain comme leur champ expérimental.







Sachant qu’ils gèrent la pandémie mieux que leurs homologues du Nord pour le moment, nos scientifiques doivent savoir que leurs prouesses médicales ont autant de valeur que celles des pays industrialisés.







La collaboration internationale et une bonne chose à encourager mais, nous pensons que L’Institut Pasteur de Dakar, en collaboration avec les chercheurs de l’hôpital universitaire de Fann et une industrie pharmaceutique comme Valdafrique ou Médis à eux-seuls, devrait être en mesure de manufacturer et commercialiser des équipements de test et d’analyse du COVID-19 100% made in Sénégal sans aucune intervention extérieure.







Tout en espérant que la situation globale va considérablement s’améliorer dans les jours à venir, nos scientifiques doivent être au-devant de la scène des recherches médicales et essais cliniques contre le Coronavirus même s’il faut une collaboration panafricaine. Entre temps, respectons les consignes d’hygiène publique et ouvrons un débat sérieux sur les défis structurels lies à la santé publique et la recherche médicale/pharmaceutique au Sénégal quand l’épidémie aura été totalement maîtrisée.







Bamba Ndiaye, Ph.D