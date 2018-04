L'audition de l'Imam Ndao et de Matar Diokhané prévue au plus tard le jeudi 26 avril

Le moment tant attendu approche à grands pas. L'audition de l'Imam Ndao par la chambre criminelle, n'est plus qu'une question d'heure. L'homme qui est accusé d'avoir cautionné la présumée installation d'une wilaya de l'État islamique au Sénégal peut passer devant le juge au plus tard le jeudi 26 avril. Plus d'une vingtaine de ses coaccusés ont déjà eu à se prêter au jeu de questions-réponses devant le barre.



À l'heure actuelle, cinq accusés restent devoir rendre des comptes au tribunal et il se peut que El Hadj Mame Ba, Alpha Diallo et Moustapha Diatta passent ce mercredi. Ensuite viendront les tours de l'imam Ndao et de son élève Matar Diokhané.