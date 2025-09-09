L'attaque israélienne au Qatar suscite de vives critiques à l'international

L'attaque aérienne menée mardi par Israël sur la capitale du Qatar, Doha, où elle a visé des responsables du Hamas, a suscité de vives critiques à l'international ainsi qu'une condamnation de l'ONU.



- Qatar: "lâche" -



"L'Etat du Qatar condamne fermement l'attaque lâche menée par Israël qui a visé des immeubles résidentiels abritant des membres du bureau politique du Hamas", a écrit le porte-parole des Affaires étrangères, Majed al-Ansari.



- Iran: "criminel" -



L'Iran, principal soutien du Hamas, a condamné un "acte extrêmement dangereux et criminel" qui constitue "une atteinte à la souveraineté nationale et à l'intégrité territoriale du Qatar", selon Esmaïl Baghaï, porte-parole de la diplomatie iranienne.



- Turquie: "politique expansionniste" -



"Le fait de cibler la délégation de négociation du Hamas alors que les négociations de cessez-le-feu sont en cours démontre qu'Israël ne vise pas à instaurer la paix, mais à poursuivre le conflit", a jugé le ministère turc des Affaires étrangères, dénonçant "la politique expansionniste d'Israël dans la région".



- "Lâche" pour Jordanie et Emirats arabes unis -



Jordanie et Emirats arabes unis, qui entretiennent des relations diplomatiques avec Israël, ont condamné une agression "lâche".



Les Emirats ont aussi évoqué une "escalade irresponsable qui menace la sécurité et la stabilité régionales et internationales". La Jordanie a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre "les mesures nécessaires".



- Arabie saoudite: "violation du droit international" -



Le prince héritier et dirigeant de facto d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, a dénoncé un "acte criminel" et une "violation du droit international", durant un appel avec l'émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani.



- Egypte: "inacceptable" -



En Egypte, pays médiateur comme le Qatar et les Etats-Unis dans les négociations en vue d'un cessez-le-feu à Gaza, la présidence a qualifié l'attaque de "violation flagrante du droit international" et de "précédent dangereux, développement inacceptable et attaque directe contre la souveraineté de l'État du Qatar" .



- Maroc : "attaque odieuse" -



Le ministère marocain des Affaires étrangères a parlé d'une attaque "odieuse", en dénonçant "la violation de la souveraineté de l'Etat frère du Qatar".



-ONU: "violation flagrante" de souveraineté" -



"Je condamne cette violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Qatar", a déclaré le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres à la presse.



- USA: "informés à l'avance" -



Les Etats-Unis ont été "informés à l'avance" par Israël des frappes, a indiqué une haute responsable de la Maison Blanche à l'AFP.



- France: "solidarité au Qatar" -



Le président français Emmanuel Macron a jugé les frappes "inacceptables quel qu'en soit le motif", en exprimant sa "solidarité au Qatar et à son émir".