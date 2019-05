L’arbitre de la finale aller de la Ligue des Champions africaine suspendu par la CAF

La Confédération africaine de football (CAF) a suspendu l’arbitre égyptien Jehad Gerisha, suite à ses « mauvaises performances » durant la finale aller de la Ligue des Champions africaine, entre le Wydad et l’Espérance Tunis.



« Suite à la première étape de la finale du Total Champions League disputée le 24 mai 2019 entre le Wydad Athletic Club (Maroc) et l’Espérance de Tunis, le comité des arbitres de la Confédération Africaine de Football a décidé de suspendre M. Gehad Grisha pour une période de six (06) mois en raison de mauvaises performances. » annonce la CAF.