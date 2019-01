L’appel solennel de Thierno Madani Tall ‘’à la retenue et au respect envers les autorités’’

Cheikh Mouhammad Madani Tall appelle de tous ses vœux pour une présidentielle apaisée. Le Khalife de Thierno Mountaga Ahmad Tall, serviteur de la Hadrah omarienne, a profité de la Ziarra annuelle de la communauté Omarienne pour lancer cet appel solennel.

‘’Nous lançons un appel solennel à la retenue et au respect envers les autorités, qu’elles soient étatiques, religieuses ou de la société civile. Gardons à l’esprit que les attaques virulentes et irrespectueuses heurtent leurs familles, leurs proches parents et amis. Évitons les fausses informations qui n’ont d’autre objectif que de détruire l’honneur des citoyens, des relations et des familles. Cette méchanceté gratuite est à bannir. Et les organes de presse, plus particulièrement la presse en ligne, est interpellée afin de mettre un terme à ces dérives’’, a dit le guide religieux.

En sa qualité de Président de la Ligue Islamique des Oulémas, présent à la rencontre religieuse omarienne, il a salué la mémoire de feu Cheikh El Hadj Seydou Nourou Tall et feu Cheikh Mountaga Ahmad Tall, parrains de cette Ziarra, mais aussi de Mame Abdou Aziz Dabakh. Des modèles qui, renseigne-t-il, ‘’avaient les comportements loués de l’islam et qui éduquaient leurs familles et disciples en orientant les gens vers ce qui est bien et mieux pour eux dans leur religion et dans leur vie sur terre. Ils furent, en effet, véritablement les porte-étendard de la parole de vérité et de l’orientation des gens vers le bien, quel qu’en soit le prix’’.

C’est ainsi qu’à quelques jours du lancement de la campagne électorale, il a évoqué ces dites personnalités religieuses qui n’hésitaient pas, en de telles occasions, à apporter des conseils aux citoyens de tout bord et des politiques, surtout. ‘’Ils appelaient à la retenue et à éviter toute action violente ou toute émeute dont la finalité ne pourrait être que regrettable’’.



‘’ S ’en prendre à l’intégrité physique et morale des personnes à travers les réseaux sociaux, e st en porte-à-faux avec nos valeurs ’’



C’est dans cette même perspective que, Thierno Madani Tall et ses semblables, ont formulé des prières ‘’pour la fin de toutes les tensions dans les pays musulmans et ceux du monde où règne la tuerie, l’effusion de sang et autres formes d’agression. Que Dieu, dans Sa grande Miséricorde, préserve notre cher pays et qu’Il renforce notre amour les uns envers les autres’’.



Le Président de la Ligue islamique des Oulémas de rappeler ‘’qu’un monde meilleur où règnent la sécurité et la stabilité, se construit sur le socle de la justice et du respect du droit des autres. Aujourd’hui, c’est avec indignation que nous constatons qu’il est devenu monnaie courante, dans le monde en général et dans nos pays en particulier, de s’en prendre à l’intégrité physique et morale des personnes à travers les médias et les réseaux sociaux, ce qui est en porte-à-faux avec nos valeurs et vertus islamiques. Un tel comportement relève plutôt de l’outrecuidance avérée et de la désobligeance notoire qui caractérisent le comportement de certaines personnes et contre lequel il faut prendre des mesures’’.



Dans ses propos, tenus au cours de la cérémonie officielle de la 39 ème Ziarra de Thiero Seydou Nourou Tall et Thierno Mountaga Tall ce dimanche 27 Janvier 2019, il a aussi invité les guides religieux comme ‘’les Cheikhs, nos imams et tous à prier pour la paix et la sécurité pour le pays et pour tous les pays musulmans et pour le monde; et que les prochaines élections se déroulent dans un climat apaisé’’.