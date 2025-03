L'appel Trump-Poutine est "en cours" et "se passe bien" (Maison Blanche)

La conversation téléphonique extrêmement attendue entre Donald Trump et Vladimir Poutine "se passe bien et est toujours en cours", a indiqué mardi sur X Dan Scavino, un proche conseiller du président américain.



Ce dernier a pris place dans le Bureau ovale pour cet appel, qui pourrait se révéler crucial pour la suite du conflit en Ukraine, et qui a débuté à 10h00 heure de Washington (14h00 GMT), a-t-il précisé.