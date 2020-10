L’ancienne otage Sophie Pétronin révèle s’être convertie à l’Islam

Libérée hier par les djihadistes du Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans (GSIM) après quatre ans de captivité, la travailleuse humanitaire Sophie Pétronin est de retour en France ce vendredi. Elle a été accueillie par le président Emmanuel Macron.



Mais avant de rentrer chez elle, l’ex-otage française a affirmé sur TV5 avoir embrassé la religion musulmane et même avoir changé de nom. « Pour le Mali, je vais prier et implorer la bénédiction d'Allah, parce que je suis musulmane. Vous dites Sophie, mais c'est Mariam que vous avez devant vous », a lâché Sophie Pétronin qui, selon certains commentaires souffrirait du syndrome de Stockholm.



Ils sont d’autant plus confortés dans leur thèse que la française a été docile avec ses ravisseurs dans l’interview qu’elle a accordée à RFI.



Sophie Pétronin faisait savoir que les conditions de sa captivité n’étaient pas aussi dures qu’on pourrait le croire. En plus, elle a refusé de qualifier ses ravisseurs de « djihadistes », préférant les qualifier de « militaires ».