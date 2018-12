L'ancienne gare de Coki transformée en Centre de recherche et d'essai (CRE)

Initialement patrimoine historique, le bâtiment a laissé la place, après quelques mois de travaux, à un lieu de savoir accueillant des femmes entrepreneurs, des maîtres coraniques, des étudiants et élèves. C’est dans des locaux chargés d’histoire que vont bientôt suivre leurs cours ces habitants de la Commune Coki, située dans le département de Louga.

A l’époque, la démolition du bâtiment avait d’abord été envisagée par les autorités municipales. Mais très vite, l’idée sera décriée. Un appel à idées, ouvert à tous, est alors lancé. Des salles informatiques, un centre de recherches, une école... Les idées, hétéroclites, fuseront. Et parmi celles-ci, la réhabilitation de l’une des gares ferroviaires les plus anciennes, en établissement d’enseignement, sera proposée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, Mary Tew Niane, en collaboration avec le ministre de la Culture, Abdoul Latif Coulibaly...