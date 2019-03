L’ancien international ivoirien Emmanuel Eboué se remarie après une traversée du désert.

Emmanuel Eboué le montre si bien. Complètement ruiné il y a quelques mois après le divorce d’avec sa femme belge, le défenseur ivoirien, qui était au bord du suicide, s’est remarié.



Samedi, l’ancien joueur d’Arsenal et de Galatasaray a uni sa vie avec celle de Stéphanie, une ancienne petite amie qu’il avait connue au temps où il évoluait à l’ASEC Mimosas et qu’il avait laissée entre temps.



Le mariage d’Eboué s’est déroulé en présence de certains de ses anciens coéquipiers en sélection, notamment Kader Keïta, Amara Diané et Bonaventure Kalou, devenu maire depuis quelques mois.