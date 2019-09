L'ancien international, Mamadou Teuw, repose désormais au cimetière de Hann Village (Yarakh)

C'est sous une fine pluie que l'ancien international sénégalais, Mamadou Teuw, a été inhumé au cimetière musulman de Hann village, à Yarakh, ce dimanche aux alentours de 15h. Quelques heures après son rappel à Dieu, l'ancien du Casa Sport et du Fc Bruges (Belgique) a donc été porté à sa dernière demeure.



Une cérémonie sobre, qui s'est tenue en toute intimité, dans une mosquée jouxtant le domicile familial du disparu. Juste après la prière mortuaire, c'est sous une forte délégation que la dépouille a été acheminée au cimetière.



On pouvait apercevoir dans la foule de grands noms du football tels Séga Sakho, Cheikh Seck, Mamadou Lamine Diallo. Mais aussi des personnalités telles que l'ancien Premier ministre, Souleymane Ndéné Ndiaye. Tous ont fait le déplacement, pour un dernier au revoir à un grand sportif et un grand ami...



L'ancien international sénégalais, Mamadou Teuw, qui a joué en Belgique au Football Club de Bruges et au Sporting Charleroi, est décédé ce dimanche vers 4h45, à Dakar, à l’âge de 59 ans.